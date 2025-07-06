من بيروت... ناديا الجنديّ تُوجّه رسالة إلى زوجها السابق (صورة)

نشرت الفنانة المصريّة صورة دمعتها بزوجها السابق المنتج ، خلال مُشاركتهما في مهرجان "الزمن الجميل" في .

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ووجّهت الجندي رسالة إلى مختار، وقالت له: "مع شريك رحلة النجاح، محمد مختار. ستظل أعمالك خالدة في وجدان الجماهير".

















