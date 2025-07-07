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المرأة
تعرّضت لوعكة صحية أدت إلى وفاتها.. فنانة شهيرة تنعي بحزن والدتها (صورة)
Lebanon 24
07-07-2025
|
01:53
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أعلنت الفنانة
المصرية
هبة عبد الغني
، مساء أمس الأحد ، وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة تطورت إلى مضاعفات أدّت إلى وفاتها، ما خلّف حالة من الحزن الشديد بين عائلتها والمقرّبين منها.
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ومن المقرّر إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحلة في مسقط رأسها بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، على أن يُقام العزاء يوم الثلاثاء القادم الموافق 9
تموز
، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين بالقاهرة.
وكانت هبة ناشدت جمهورها ومتابعيها خلال الأيام الماضية بالدعاء لوالدتها، التي كانت ترقد في العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية. ونشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" رسالة جاء فيها:"أرجوكم افتكروا أمي في صلاتكم، بقالها يومين في العناية المركزة، حالتها معقدة، بس رحمة ربنا أكبر من كل شيء، دعواتكم ربنا يعفو عنها ويردّها بخير ويرفع عنها الألم هي وكل مريض، اللهم آمين".
يُذكر أن الفنانة هبة
عبد الغني
كانت قد شاركت مؤخرًا في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح" إلى جانب الفنان
حمادة هلال
. (العين)
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