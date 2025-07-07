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المرأة
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
Lebanon 24
07-07-2025
|
04:09
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قالت الفنانة
المصرية
دنيا
ماهر إنها لا تتوقف كثيراً عند "
الترند
"، ولا تسعى إليه إلا من خلال عملها، ونجاح ما تقدّمه، وغير ذلك لا يكون شيئاً جيداً.
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وكشفت دنيا للمرة الأولى خلال مشاركتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي
عمرو الليثي
على شاشة "الحياة"، أنها تطلّقت من زوجها بعد عشر
سنوات من
الزواج، مؤكدةً أنها تزوجت ثم انفصلت ولم تتأثر كثيراً، وزوجها السابق محترم جداً، وتعلّمت الكثير من التجربة، وكانت لديها مساحة من الوقت أثناء الزواج بحيث ألّفت كتاباً، وزواجها استمر عشر سنوات، ثم حدث الانفصال.
وتابعت أنها قد تتزوج للمرة الثانية، إذا التقت بالرجل "المقبول" بالنسبة إليها، موضحةً أن الزواج "قسمة ونصيب".
واختتمت دنيا ماهر حديثها قائلةً: "أجمل مرحلة في الحياة تكون بعد سنّ الأربعين، حيث يمتلك الإنسان المزيد من النضوج والخبرة".
يُذكر أن دنيا ماهر اشتُهرت بدورها في مسلسل "بـ100 وش". (لها)
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