فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)

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قالت الفنانة ماهر إنها لا تتوقف كثيراً عند " "، ولا تسعى إليه إلا من خلال عملها، ونجاح ما تقدّمه، وغير ذلك لا يكون شيئاً جيداً.وكشفت دنيا للمرة الأولى خلال مشاركتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي على شاشة "الحياة"، أنها تطلّقت من زوجها بعد عشر الزواج، مؤكدةً أنها تزوجت ثم انفصلت ولم تتأثر كثيراً، وزوجها السابق محترم جداً، وتعلّمت الكثير من التجربة، وكانت لديها مساحة من الوقت أثناء الزواج بحيث ألّفت كتاباً، وزواجها استمر عشر سنوات، ثم حدث الانفصال.وتابعت أنها قد تتزوج للمرة الثانية، إذا التقت بالرجل "المقبول" بالنسبة إليها، موضحةً أن الزواج "قسمة ونصيب".