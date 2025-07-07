بعد المشاهد الجريئة بينهما... هل تسبّبت هاندا أرتشيل بطلاق ممثل تركيّ؟

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وجديد هذا الموضوع كان تداول صورة لباريش وجوبسي على ، والتي جمعت مع صديق لهما، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية. لاتزال اخبار طلاق الممثل وزوجته جوبسي أوزاي، والتي انتشرت بشكل كبير بعد مشاهده الجريئة مع الممثلة في مسلسلهما الجديد "تذكّر الحب" تشهد تتطورات كثيرة.وجديد هذا الموضوع كان تداول صورة لباريش وجوبسي على ، والتي جمعت مع صديق لهما، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية.

وجاءت هذه الصورة كرد للشائعات الكثيرة التي خرجت عن الثنائي.

ولم يكن هذا الحدث تصدر اهتمام الجمهور مؤخرا حول علاقة الثنائي وحقيقة طلاقهما، حيث ان جوبسي كانت قد قامت بتصرف لافت تجاه هاندا، وأ عجبت بإحدى صورها.



هذه الحركة فُسرت على أنها رسالة مبطّنة من جوبسي للرد على الشائعات، وتأكيد عدم وجود خلاف بينها وبين . (الجديد)