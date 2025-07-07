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المرأة
بعد المشاهد الجريئة بينهما... هل تسبّبت هاندا أرتشيل بطلاق ممثل تركيّ؟
Lebanon 24
07-07-2025
|
10:13
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لاتزال اخبار طلاق الممثل
التركي
باريش اردوتش
وزوجته جوبسي أوزاي، والتي انتشرت بشكل كبير بعد مشاهده الجريئة مع الممثلة
التركية
هاندا ارتشيل
في مسلسلهما الجديد "تذكّر الحب" تشهد تتطورات كثيرة.
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وجديد هذا الموضوع كان تداول صورة لباريش وجوبسي على
مواقع التواصل الاجتماعي
، والتي جمعت
الثنائي
مع صديق لهما، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية.
وجاءت هذه الصورة كرد للشائعات الكثيرة التي خرجت عن الثنائي.
ولم يكن هذا الحدث
الوحيد الذي
تصدر اهتمام الجمهور مؤخرا حول علاقة الثنائي وحقيقة طلاقهما، حيث ان جوبسي كانت قد قامت بتصرف لافت تجاه هاندا، وأ
عجبت بإحدى صورها.
هذه الحركة فُسرت على أنها رسالة مبطّنة من جوبسي للرد على الشائعات، وتأكيد عدم وجود خلاف بينها وبين
باريش
. (الجديد)
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