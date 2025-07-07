بهذه العادات ستخسرين الوزن بسهولة! كم عادة تتبعين منها؟

فقدان الوزن لا يبدأ من الحمية القاسية أو التمارين الشاقة، بل من عادات بسيطة تبدأ منذ اللحظة التي تفتح فيها عينيك.

يؤكد خبراء التغذية أن قرارات الصباح هي المفتاح لتحفيز الأيض، تعزيز صحة الأمعاء، والحفاظ على طاقة مستقرّة طوال اليوم.

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إليك أربع عادات صباحية فعالة ينصح بها الأخصائيون:

- تناولي الطعام في وقت مبكر من الصباح:

ترك الجسم من دون طعام لفترة طويلة بعد الاستيقاظ قد يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض والشعور المفرط بالجوع لاحقًا. لذلك، يُعتبر تناول وجبة فطور خفيفة ومغذّية طريقة مثالية لتنشيط الجسم وتثبيت مستويات الطاقة. الخيارات الصحية في بداية اليوم تضعك الصحيح نحو توازن غذائي يستمر حتى المساء.

- ابدأي بالأطعمة المنقوعة:

المكسّرات، البذور، والفواكه المجففة المنقوعة طوال الليل تُعدّ مثالية لبدء النهار. فهي ليست فقط سهلة الهضم، بل تساعد أيضًا في تنظيف الأمعاء وتعزيز الأيض. حفنة من اللوز المنقوع أو بعض بذور الشيا قادرة على تقليل الحموضة وتحقيق توازن في الجهاز الهضمي.

– ركّزي على الألياف:

إضافة الخضروات، الفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة إلى وجبة الفطور تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتقلّل من نوبات الجوع المفاجئة. الألياف أيضًا تحسّن الهضم وتساعد في الحفاظ على مستوى سكر مستقراً.

– تجنّب السكريات المضافة:

الأطعمة والمشروبات السكرية في الصباح، مثل المعجنات، العصائر، أو الشاي المحلّى، ترفع مستويات السكر بسرعة ثم تهبط بها بشكل حاد، ما يؤدي إلى انخفاض الطاقة وزيادة الرغبة في تناول الطعام. بدلًا منها، اختاري الماء، ماء الليمون، أو اللبن، لترطيب الجسم وتعزيز الهضم بطريقة طبيعية.

ولأن الصباح يُشكّل الانطلاقة اليومية للجسم والعقل، فإن اعتماد هذه الخطوات البسيطة يمكن أن يصنع فرقًا كبيرًا في رحلتك نحو صحة أفضل ووزن متوازن.