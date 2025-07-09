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المرأة

مُفاجآت من هيفا وهبي للجمهور.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:51
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تعمل الفنانة هيفا وهبي على تسجيل أعمالها الغنائية الجديدة ضمن ألبومها المقبل والذي سيضم العديد من المفاجآت للجمهور. 
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وتضع هيفا حالياً اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد الذي سيضم 20 أغنية مختلفة تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين بداية من أحمد المالكي وتامر حسين وحتى سامر أبو طالب ووسام عبد المنعم.

وتقوم حالياً بوضع خطة ترويجية خاصة للألبوم حيث تفكر في طرح  أغنياته بطريقة السينغل.  
وتستعد هيفا لأكثر من حفل خلال موسم الصيف حيث يجمعها حفل غنائي ضخم بالفنان فارس كرم بتاريخ 11 تموز في الأردن، كما لديها حفل مع النجم المصري محمد رمضان في بيروت بتاريخ 23 آب المقبل. 

ولا يزال تصوير مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع" قيد التنفيذ "حيث يتضمن العمل العديد من المفاجآت خاصة أن هناك نية لضم نجم مصري ضمن أبطال العمل، وسيعلن عنه في حفل ضخم بمصر خلال الفترة القادمة

كما رشحت زينة مكي لتشارك ببطولة العمل بجوار هيفا والفنانة سيرين عبد النور والممثل يوسف الخال.(نواعم)
 
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