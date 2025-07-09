مُفاجآت من هيفا وهبي للجمهور.. إليكم التفاصيل

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وتضع حالياً اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد الذي سيضم 20 أغنية مختلفة تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين بداية من أحمد المالكي وتامر حسين وحتى سامر أبو طالب ووسام .



وتقوم حالياً بوضع خطة ترويجية خاصة للألبوم حيث تفكر في طرح أغنياته بطريقة السينغل. تعمل الفنانة على تسجيل أعمالها الغنائية الجديدة ضمن ألبومها المقبل والذي سيضم العديد من المفاجآت للجمهور.وتضع حالياً اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد الذي سيضم 20 أغنية مختلفة تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين بداية من أحمد المالكي وتامر حسين وحتى سامر أبو طالب ووسام .وتقوم حالياً بوضع خطة ترويجية خاصة للألبوم حيث تفكر في طرح أغنياته بطريقة السينغل.

وتستعد هيفا لأكثر من حفل خلال حيث يجمعها حفل غنائي ضخم بالفنان بتاريخ 11 ، كما لديها حفل مع النجم في بتاريخ 23 آب المقبل.



ولا يزال تصوير مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع" قيد التنفيذ "حيث يتضمن العمل العديد من المفاجآت خاصة أن هناك نية لضم نجم ضمن أبطال العمل، وسيعلن عنه في حفل ضخم بمصر خلال الفترة .



كما رشحت زينة مكي لتشارك ببطولة العمل بجوار هيفا والفنانة والممثل .(نواعم)