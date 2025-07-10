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المرأة

بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2025 | 00:00
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أطلقت الفنانة ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة بعنوان "صولو" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وحسابها الشخصي على "إنستغرام"، وذلك في أول ظهور فني لها بعد انفصالها عن زوجها المنتج كميل أبي خليل.

وفاجأت ماريتا الجمهور في الكليب حيث أطلت بشعر قصير وماكياج ناعم، وتجوّلت أمام عدسة الكاميرا بين الشوارع والغابات. 
 
 
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وأفيد أن تصوير الفيديو كليب تم في فرنسا، وتحديدًا في محيط برج إيفل

وتُعد أغنية "صولو" أول عمل فني تصدره ماريتا بعد الانفصال الرسمي عن زوجها كميل أبي خليل

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