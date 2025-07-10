بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)

أطلقت الفنانة أغنيتها الجديدة بعنوان "صولو" عبر قناتها الرسمية على موقع " " وحسابها الشخصي على "إنستغرام"، وذلك في أول ظهور فني لها بعد انفصالها عن زوجها المنتج .



وفاجأت ماريتا الجمهور في الكليب حيث أطلت بشعر قصير وماكياج ناعم، وتجوّلت أمام عدسة الكاميرا بين الشوارع والغابات.

وأفيد أن تصوير الفيديو كليب تم في ، وتحديدًا في محيط .



وتُعد أغنية "صولو" أول عمل فني تصدره ماريتا بعد الانفصال الرسمي عن زوجها كميل .