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المرأة
بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)
Lebanon 24
10-07-2025
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أطلقت الفنانة
ماريتا الحلاني
أغنيتها الجديدة بعنوان "صولو" عبر قناتها الرسمية على موقع "
يوتيوب
" وحسابها الشخصي على "إنستغرام"، وذلك في أول ظهور فني لها بعد انفصالها عن زوجها المنتج
كميل أبي خليل
.
وفاجأت ماريتا الجمهور في الكليب حيث أطلت بشعر قصير وماكياج ناعم، وتجوّلت أمام عدسة الكاميرا بين الشوارع والغابات.
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وأفيد أن تصوير الفيديو كليب تم في
فرنسا
، وتحديدًا في محيط
برج إيفل
.
وتُعد أغنية "صولو" أول عمل فني تصدره ماريتا بعد الانفصال الرسمي عن زوجها كميل
أبي خليل
.
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