في رسالة رومانسية: كاتب يعترف لفنانة شهيرة بحبه.. وأحلام تعلن عن استعدادها لتزويجهما

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بكل حب وجرأة، كشف الكاتب فهد العليوة عن مشاعره العميقة تجاه الفنانة ، في رسالة رومانسية لامست قلوب المتابعين، بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها.ففي كلمات نابضة بالعاطفة، وصف فهد شجون بأنها "سره المعلن"، وكأنها الحب الذي لم يعد يستطيع أن يخفيه. أما شجون، فردّت عليه بوصفه "سرها المكنون"، في تبادل عاطفي صادق خطف الأنظار وأشعل التفاعل عبر مواقع التواصل.لكن المفاجأة الأكبر جاءت من الفنانة ، التي دخلت على الخط معلنة بطريقتها العفوية والمحببة عن استعدادها لتزويجهما، ما أضفى طابعًا فكاهيًا وحنونًا على الموقف، وجعل الجمهور يعيش لحظة حب علنية بنكهة عربية أصيلة.