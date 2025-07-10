29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
في رسالة رومانسية: كاتب يعترف لفنانة شهيرة بحبه.. وأحلام تعلن عن استعدادها لتزويجهما
Lebanon 24
10-07-2025
|
08:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
بكل حب وجرأة، كشف الكاتب فهد العليوة عن مشاعره العميقة تجاه الفنانة
شجون الهاجري
، في رسالة رومانسية لامست قلوب المتابعين، بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها.
Advertisement
ففي كلمات نابضة بالعاطفة، وصف فهد شجون بأنها "سره المعلن"، وكأنها الحب الذي لم يعد يستطيع أن يخفيه. أما شجون، فردّت عليه بوصفه "سرها المكنون"، في تبادل عاطفي صادق خطف الأنظار وأشعل التفاعل عبر مواقع التواصل.
لكن المفاجأة الأكبر جاءت من الفنانة
أحلام الشامسي
، التي دخلت على الخط معلنة بطريقتها العفوية والمحببة عن استعدادها لتزويجهما، ما أضفى طابعًا فكاهيًا وحنونًا على الموقف، وجعل الجمهور يعيش لحظة حب علنية بنكهة عربية أصيلة.
مواضيع ذات صلة
هي زوجته الثانية.. فنان شهير يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
هي زوجته الثانية.. فنان شهير يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها (فيديو)
10/07/2025 18:04:34
10/07/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام الأهرامات.. فنان سوري شهير يكشف عن خطوبته بأجواء رومانسية (صور)
Lebanon 24
من أمام الأهرامات.. فنان سوري شهير يكشف عن خطوبته بأجواء رومانسية (صور)
10/07/2025 18:04:34
10/07/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام قرابة عامين.. الفنانة الشهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها وتوجه رسالة (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواج دام قرابة عامين.. الفنانة الشهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها وتوجه رسالة (فيديو)
10/07/2025 18:04:34
10/07/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها (فيديو)
10/07/2025 18:04:34
10/07/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"احكيلهم إنك بتحبيني".. معجب ينهار بعد صعوده إلى المسرح مع نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
"احكيلهم إنك بتحبيني".. معجب ينهار بعد صعوده إلى المسرح مع نانسي عجرم (فيديو)
07:57 | 2025-07-10
10/07/2025 07:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية دقيقة.. إعلامية شهيرة توّجه رسالة من غرفة العمليات وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
خضعت لعملية دقيقة.. إعلامية شهيرة توّجه رسالة من غرفة العمليات وهذا وضعها (صورة)
03:20 | 2025-07-10
10/07/2025 03:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
03:08 | 2025-07-10
10/07/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة النجم السوري عباس النوري تُثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة النجم السوري عباس النوري تُثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرّفوا إليها (فيديو)
02:29 | 2025-07-10
10/07/2025 02:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)
00:00 | 2025-07-10
10/07/2025 12:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
14:17 | 2025-07-09
09/07/2025 02:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
23:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
15:10 | 2025-07-09
09/07/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيام حزب الله معدودة".. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
"أيام حزب الله معدودة".. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:27 | 2025-07-09
09/07/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"خنادق سرية" لجثث في دولة قرب لبنان.. تقرير يعلن المفاجآت!
Lebanon 24
"خنادق سرية" لجثث في دولة قرب لبنان.. تقرير يعلن المفاجآت!
12:00 | 2025-07-09
09/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:57 | 2025-07-10
"احكيلهم إنك بتحبيني".. معجب ينهار بعد صعوده إلى المسرح مع نانسي عجرم (فيديو)
03:20 | 2025-07-10
خضعت لعملية دقيقة.. إعلامية شهيرة توّجه رسالة من غرفة العمليات وهذا وضعها (صورة)
03:08 | 2025-07-10
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
02:29 | 2025-07-10
ابنة النجم السوري عباس النوري تُثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرّفوا إليها (فيديو)
00:00 | 2025-07-10
بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)
23:00 | 2025-07-09
كانت تتجوّل معه وتمسك بيده... هل دخلت ابنة حاكم دبي في علاقة حب جديدة مع نجم عالمي؟ (صور)
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
10/07/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
10/07/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
10/07/2025 18:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24