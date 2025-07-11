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المرأة
بعد وفاة ابنها.. فنانة تُصاب بورم في المخ وتخضع لعملية استمرت 12 ساعة (صورة)
Lebanon 24
11-07-2025
|
03:57
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روت الفنانة
المصرية
إجلال زكي خلال استضافتها في برنامج "الستات" الصعوبات التي مرّت بها بعد وفاة ابنها.
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ولفتت الفنانة المصرية الأنظار بقدرتها على الحفاظ على أناقتها وملامحها رغم تقدّمها في السنّ، وقالت: "بعد وفاة ابني بشهور حصلي شلل نصفي ناتج عن الانفعال، أنا شخصيتي عصبية شوية، انفعلت جامد أوي وجالي شلل نصفي رحت المستشفى عشان يعرفوا سببه إيه، ورحت لدكاترة مخ وأعصاب ومكنتش مستوعبة عندي إيه وواخدة الحكاية بضحك وهزار".
وأضافت: "الدكتور قالي بصّي أنتي عندك ورم وإن شاء الله هنشيله، عملت عملية قعدت فيها 12 ساعة، وابنتي مرضيتش تمضي ولا أبويا على إقرار أن لو حصلي حاجة أنا المسؤولة وأنا اللي مضيت كنت في مرحلة متأخرة، ولما فقت من العملية كنت في حالة يُرثى لها لقيت شعري اتحلق، والخياطة كانت بخيط أسود، وأنا كنت مميزة بشعري، كانت حالتي النفسية مش كويسة أبداً".
وأشارت إجلال زكي أيضاً إلى أنها خضعت لجراحة القلب المفتوح، وحكت كيف اكتشفت مرضها بالصدفة قائلةً: "من 6 سنين كان في ست كبيرة قريبتي زي أمي وفجأة ابنها مات، وهي في العزاء كانت هتتجنن وبتقول
يا رب
خدني قلبي حزن عليها لأني كنت حاسه بيها كان زعل ورا بعض وأنا كنت رايحة اكشف في مستشفى كشف
دوري
بعمله، لقيتهم بيكلّموني دكتور القلب عايزك، قالي لقينا شريانيين مقفولين 80 % قلت له أنا مش بشرب سجاير ولا قهوة وقالي لازم نعمل قسطرة ونركّب دعامات، في الأول قلت بيشتغلوني ورحت لدكتور قلب بتاع العيلة، قالي إيه هنعمل قسطرة استكشافية لقى شريان تالت مقفول 100% وعملت قلب مفتوح".(لها)
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