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المرأة

والدتها ماتت بعد معاناة مع السرطان.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تتأثر وهذا ما قالته عن خطيبها

Lebanon 24
12-07-2025 | 02:36
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شاركت النجمة التركية هاندا ارتشيل مع الاعلامي الاماراتي انس بوخش في برنامج "ABtalks". 
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وكان من ابرز المواضيع التي تحدثت فيها هاندا، وفاة والدتها بعد معاناة مع مرض السرطان، حيث كان واضحا عليها التأثر وهي تكشف عن الفراغ الذي لا يُعوّض وقالت: "صوت أمي ما زال في أذني… لم يغادرني أبدًا."

ولم يكن هذا الجانب المؤثر فقط في المقابلة، بل ايضاً حديثها عن ابنة شقيقتها "مافي"، التي عانت من وعكة صحية وقالت: جاءت إلى حياتنا كأمل، ثم واجهتنا صدمة. لكنها الآن مليئة بالحياة والضحك.

أما عن التنمر الذي واجهته في بداية مسيرتها، فقد اعترفت بتأثيره العميق عليها: "كنت في العشرين، وكل شيء فيّ كان تحت الهجوم. لم أستطع أن أسامح بسهولة."

وايضاً تحدثت هاندا في المقابلة عن علاقتها بخطيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي، قائلة: "أشعر بالأمان. هناك حب حقيقي بيننا، وهذا كل ما أحتاجه".
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