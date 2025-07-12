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المرأة
والدتها ماتت بعد معاناة مع السرطان.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تتأثر وهذا ما قالته عن خطيبها
Lebanon 24
12-07-2025
|
02:36
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شاركت النجمة
التركية
هاندا ارتشيل
مع الاعلامي الاماراتي انس بوخش في برنامج "ABtalks".
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وكان من ابرز المواضيع التي تحدثت فيها هاندا، وفاة والدتها بعد معاناة مع مرض السرطان، حيث كان واضحا عليها التأثر وهي تكشف عن الفراغ الذي لا يُعوّض وقالت: "صوت أمي ما زال في أذني… لم يغادرني أبدًا."
ولم يكن هذا الجانب المؤثر فقط في المقابلة، بل ايضاً حديثها عن ابنة شقيقتها "مافي"، التي عانت من وعكة صحية وقالت: جاءت إلى حياتنا كأمل، ثم واجهتنا صدمة. لكنها الآن مليئة بالحياة والضحك.
أما عن التنمر الذي واجهته في بداية مسيرتها، فقد اعترفت بتأثيره العميق عليها: "كنت في العشرين، وكل شيء فيّ كان تحت الهجوم. لم أستطع أن أسامح بسهولة."
وايضاً تحدثت هاندا في المقابلة عن علاقتها بخطيبها رجل الأعمال
هاكان سابانجي
، قائلة: "أشعر بالأمان. هناك حب حقيقي بيننا، وهذا كل ما أحتاجه".
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