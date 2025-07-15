فنانة لبنانية مُفاجأة كليب تامر حسني الجديد.. رقصت بإثارة وهكذا علّقت طليقته (فيديو)

أصدر النجم المصري تامر حسني فيديو كليب لأغنية "الأنوثة الطاغية" من ألبومه الجديد "لينا معاد".



والمُفاجأة كانت بطلة الكليب مع حسني والتي تبين انها الفنانة قمر.

وأطلت قمر بفستان أحمر وهي ترقص بإثارة في الكليب إلى جانب حسني.

ونشرت قمر مقتطفات من الكليب على حسابها على وعلقت عليها قائلة: "أنوثتي الطاغية في كليب تامر حسني الجديد على اليوتيوب"..





إلى ذلك، هنأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقها النجم تامر حسني بمناسبة إصدار ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد"، مؤكدة على استمرار علاقة الاحترام والدعم المتبادل بينهما رغم الانفصال.



وشاركت بوسيل متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي "إنستغرام" الملصق الدعائي لألبوم "لينا معاد"، وعلّقت عليه بكلمات دافئة قائلة: "تهانينا يا تيمو، عسى أن يغمرك الله دائمًا بالتوفيق والنجاح".