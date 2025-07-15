Advertisement

المرأة

فنانة لبنانية مُفاجأة كليب تامر حسني الجديد.. رقصت بإثارة وهكذا علّقت طليقته (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1391890-638882053801213220.jpg
Doc-P-1391890-638882053801213220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر النجم المصري تامر حسني فيديو كليب لأغنية "الأنوثة الطاغية" من ألبومه الجديد "لينا معاد".

والمُفاجأة كانت بطلة الكليب مع حسني والتي تبين انها الفنانة اللبنانية قمر.
 
Advertisement
 
وأطلت قمر بفستان أحمر وهي ترقص بإثارة في الكليب إلى جانب حسني.
 
ونشرت قمر مقتطفات من الكليب على حسابها على انستغرام وعلقت عليها قائلة: "أنوثتي الطاغية في كليب تامر حسني الجديد على اليوتيوب"..

 
إلى ذلك، هنأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقها النجم تامر حسني بمناسبة إصدار ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد"، مؤكدة على استمرار علاقة الاحترام والدعم المتبادل بينهما رغم الانفصال.

وشاركت بوسيل متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي "إنستغرام" الملصق الدعائي لألبوم "لينا معاد"، وعلّقت عليه بكلمات دافئة قائلة: "تهانينا يا تيمو، عسى أن يغمرك الله دائمًا بالتوفيق والنجاح".
 
مواضيع ذات صلة
ارتدت قناعا على وجهها ورقصت بإثارة.. فنانة مصرية تُثير ضجة في عيد ميلادها الـ 30 (فيديو)
lebanon 24
16/07/2025 01:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني والشامي يشعلان مواقع التواصل.. مفاجآت غير متوقعة في أغنيتهما الجديدة (فيديو)
lebanon 24
16/07/2025 01:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو ينتشر.. تامر حسني والشامي يرقصان "الدبكة" بانسجام!
lebanon 24
16/07/2025 01:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رقصت بإثارة وغنت "بلاي باك".. حفل روبي في المغرب يُثير جدلا والجمهور: "الله يهديها" (فيديو)
lebanon 24
16/07/2025 01:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:30 | 2025-07-15
16:00 | 2025-07-15
14:00 | 2025-07-15
13:21 | 2025-07-15
09:46 | 2025-07-15
08:44 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24