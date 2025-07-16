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المرأة

فوائد قص الشعر المنتظم للنساء.. صحة وجمال وتجديد

Lebanon 24
16-07-2025 | 23:00
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يُعدّ الشعر تاج جمال المرأة، والاهتمام به جزءٌ أساسي من العناية بالمظهر والصحة العامة. ومن أبرز وسائل العناية بالشعر لدى النساء هو قصّه بشكل دوري، لما له من فوائد جمالية وصحية عديدة. وفيما يلي أبرز الفوائد:
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1. تحفيز نمو الشعر
قصّ أطراف الشعر المتقصفة بانتظام يُساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموّه بشكل صحي. إذ يمنع تكسّر الشعرة من الجذور، مما يتيح لها النمو دون عوائق.

2. التخلّص من التقصّف والتلف
مع مرور الوقت وتعرض الشعر للحرارة والصبغات والعوامل البيئية، تُصاب أطرافه بالتلف والتقصف. وقصّ الشعر يُعدّ الطريقة الأمثل للتخلّص من هذه الأجزاء التالفة والحفاظ على مظهر صحي ولامع.

3. تحسين مظهر الشعر
يساعد القص المنتظم في الحفاظ على تسريحة الشعر متناسقة ومنظمة، مما يُضفي على المرأة مظهرًا أكثر أناقة وترتيبًا.

4. سهولة التصفيف
الشعر الصحي والمقصوص بانتظام يكون أكثر طواعية عند التسريح، ويُسهل تصفيفه دون عقد أو تشابك، خاصةً للشعر الطويل والكثيف.

5. الوقاية من تساقط الشعر
عندما تُترك الأطراف المتقصفة دون قصّ، فإنّ الضرر قد يمتد إلى باقي الشعر، مما يزيد من فرص تساقطه. قصّ الشعر بانتظام يحافظ على صحته ويحدّ من هذه المشكلة.

6. تجديد المظهر والثقة بالنفس
التغيير في شكل الشعر يُعدّ وسيلة فعّالة للشعور بالتجديد، ويساهم في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، خصوصًا عند اعتماد قصة شعر جديدة أو معاصرة.
 
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