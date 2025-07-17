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المرأة

منع نجمة شهيرة من القيادة.. إليكم السبب

Lebanon 24
17-07-2025 | 02:08
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تم منع نجمة سلسلة أفلام "هاري بوتر" السابقة إيما واتسون من القيادة لمدة ستة أشهر بعد ضبطها وهي تتجاوز السرعة المسموحة.
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وتم ضبط الممثلة والناشطة البريطانية، البالغة من العمر 35 عامًا، وهي تقود سيارتها (أودي زرقاء) بسرعة 38 ميلًا في الساعة في منطقة يُسمح فيها بالقيادة بسرعة 30 ميلًا في الساعة في أكسفورد، إنكلترا، مساء 31 تموز  من العام الماضي.

ولم تحضر واتسون جلسة الاستماع القصيرة في محكمة هاي ويكومب الجزئية يوم الأربعاء، حيث غُرِّمت بمبلغ 1044 جنيهًا إسترلينيًا (1400 دولار أميركي) ومنعت من القيادة، وفقًا لوكالة "بي إيه ميديا".

واللافت أنه بعد وقت قصير من النظر في قضية واتسون، نظرت المحكمة في مخالفة سرعة منفصلة تتعلق بزميلتها السابقة في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، زوي واناميكر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الممثلة المسرحية الشهيرة، التي لعبت دور "السيدة هوتش"، في أول فيلم من السلسلة، تلقت نفس العقوبة التي تلقتها واتسون بعد ضبطها وهي تقود بسرعة 46 ميلاً في الساعة في منطقة يُسمح فيها بالقيادة بسرعة 40 ميلاً في الساعة في بيركشاير، جنوب شرق إنكلترا، في آب من العام الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء، كانت كلتا الممثلتين قد حصلتا على تسع نقاط جزاء على رخصتيهما قبل وقوع حوادث السرعة.

وأمس الأربعاء، أيد قاضي المقاطعة، أرفيند شارما، ثلاث نقاط إضافية على رخصتيهما بسبب المخالفات الأخيرة، والتي أدت إلى حظر تلقائي لمدة ستة أشهر بموجب القانون البريطاني.(لها)

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