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المرأة

بغاية الجمال: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تخطف الأنظار.. أصبحت نسخة عن والدتها (صور)

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:50
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت ساندرا مع ابنتها الوحيدة "نور" حيث تقضيان عطلة صيفية في اليونان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ولفتت "نور" الأنظار حيث أصبحت صبية بغاية الجمال وتشبه والدتها كثيراً، ما جعل المتابعون يتساءلون ما إذا كانت ستقوم مثل والدتها وتتقدم لاحقا إلى مسابقة ملكة جمال لبنان نظرا للمواصفات الجمالية التي تتمتع بها.

يُذكر ان ساندرا انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2000. 
 
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