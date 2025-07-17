بغاية الجمال: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تخطف الأنظار.. أصبحت نسخة عن والدتها (صور)



Advertisement

وأطلت ساندرا مع ابنتها الوحيدة "نور" حيث تقضيان عطلة صيفية في . نشرت السابقة صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت ساندرا مع ابنتها الوحيدة "نور" حيث تقضيان عطلة صيفية في .

ولفتت "نور" الأنظار حيث أصبحت صبية بغاية الجمال وتشبه والدتها كثيراً، ما جعل المتابعون يتساءلون ما إذا كانت ستقوم مثل والدتها وتتقدم لاحقا إلى مسابقة ملكة نظرا للمواصفات الجمالية التي تتمتع بها.



يُذكر ان ساندرا انتخبت عام 2000.