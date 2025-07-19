فنانة شهيرة تتخذ إجراءات قانونية ضد مصفف شعر.. ما السبب؟ (صورة)

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وكتبت أسماء عبر حسابها على قائلة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر.. وبشكر كل قيادات على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول القضية. أعلنت الفنانة أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف شعر زج باسمها في مقطع فيديو نشره، أعلن فيه اعتزاله المهنة لأسباب دينية، موضحاً أنها كانت الفنانة الأخيرة التي صفف شعرها.وكتبت أسماء عبر حسابها على قائلة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر.. وبشكر كل قيادات على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول القضية.

يأتي تحرك أسماء بعد الضجة التي أحدثه فيديو انتشر عبر تطبيق تيك توك ويظهر فيه مصفف شعر، وهو يعلن اعتزاله العمل مع الفنانات لأسباب دينية، موضحاً أنه كان يشارك في تصفيف الشعر في كواليس الأعمال الفنية.



وروى موقفاً دفعه إلى اتخاذ قرار الاعتزال والبدء في مشروعه الخاص قائلاً: "الموضوع بدأ لما كنت أسرّح لأسماء جلال شعرها علشان تبقى شكلها حلو أكثر مما هي حلوة، وبعدين سألت نفسي أنا بعمل إيه؟! وبدأت أفكر يا ترى شغلي ده ولا حرام؟ عشان كدة قررت اعتزل".(لها)