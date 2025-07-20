لأوّل مرّة... إبنة هيفا وهبي تُعلّق على أخبار "محاولة إنهاء حياتها" إليكم ما قالته

بعد انتشار أنّ إبنة الفنانة حاولت إنهاء حياتها، خرجت عن صمتها لأوّل مرّة، وردّت على هذه الشائعات.

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وقالت عبر خاصية " " عبر حسابها على " ": "ما اقدر ارد على هيك اشاعة المهم أنا بألف خير وبأحلى حالاتي".

وأضافت: "تخيلوا بس تخيلوا الاشاعة بوقتها طلعت وانا كنت في الساحل عند الكوافير بظبط ".