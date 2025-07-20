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المرأة

لأوّل مرّة... إبنة هيفا وهبي تُعلّق على أخبار "محاولة إنهاء حياتها" إليكم ما قالته

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:30
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بعد انتشار أخبار أنّ إبنة الفنانة هيفا وهبي حاولت إنهاء حياتها، خرجت زينب فياض عن صمتها لأوّل مرّة، وردّت على هذه الشائعات.
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وقالت فياض عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "ما اقدر ارد على هيك اشاعة المهم أنا بألف خير وبأحلى حالاتي".
 
 
وأضافت: "تخيلوا بس تخيلوا الاشاعة بوقتها طلعت وانا كنت في الساحل عند الكوافير بظبط جمالي".
  
 
 
 
 
 
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