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المرأة
تصريحات مُفاجئة لممثلة تركية.. هذا ما حصل معها خلال تصويرها أحد المسلسلات (صورة)
Lebanon 24
21-07-2025
|
03:27
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أدلت الممثلة
التركية
بهار
شاهين
بتصريحات مُفاجئة عن كواليس مسلسل "
اسطنبول
الظالمة" الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه عام 2019.
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وكشفت بهار التي أدت دور "
جيرين
" في العمل، في مقابلة عبر قناة اليوتيوبر "آريا بكتاش" عن تعرضها لما وصفته بـ"العنف النفسي والجسدي والتنمّر الصريح" من إحدى نجمات المسلسل، في كواليس التصوير.
وقالت: "لقد بدأت المسلسل وأنا ممتلئة بالحماسة. كنت معجبة كثيراً بالممثلة التي تنمّرت عليّ. أرسلت إليها رسالة إعجاب قبل التصوير، ولم أكن أتوقع أن ينقلب إعجابي إلى خوف يومي".
وأضافت: "نجاحي السريع ومحبة الجمهور لشخصية "جيرين" أثارا استياء بعض الزميلات، مما أدى إلى السخرية من أدائي، ووصفي بعبارات مهينة مثل (الفتاة الفقيرة)، وتكرر تجاهلي عمداً في مواقع التصوير"... وتابعت: "كانت على وشك أن تصفعني ذات يوم، وحين أغلقت الباب بوجهها دفاعاً عن نفسي، بدأت بالصراخ مدّعيةً أنني أنا مَن اعتديت عليها، رغم أنها مارست العنف ضدي طوال 25 أسبوعاً
بدون أي
رادع".
ولفتت بهار شاهين أيضاً إلى أنها شعرت بتواطؤ ضمني داخل فريق العمل ضدها، حيث قالت: "في كل مرة كانت تهاجمني فيها لفظياً أو جسدياً، كانوا يقولون لي: أنتِ صغيرة، تحمّلي... لم يدافع عني أحد، ولم يتدخل أحد لإيقاف ما يحدث".
هذه التصريحات تسببت بموجة غضب عارمة بين المشاهدين الذين أكدوا على ضرورة حماية الممثلين الجدد.
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