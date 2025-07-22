ممثلة شهيرة تنعى والدتها: ماتت أمي

بعد أيّام على وفاتها، نعت الممثلة التونسيّة والدتها، وكتبت عبر حسابها على " ":

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⁨"أمي .. ممّا .. ممّاتي .. ماما.. دلندة.. بطاطس..بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت وسكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا ، روحي و روحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير .. أمّي كانت إبنتي و صديقتي و رفيقة دربي و أكثر قلب أحبّني و أحببته .. كيف يدور العالم بدون أمّ ؟ يقولون أنّ الناّر تبرد و أنّ الحزن يصغر وأن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون و أنا لا أصدّق .. و أدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت و ذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. و يتقبّلك في فسيح جنّاته و يأجرك على مرضك و تعبك و يصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ ..".

وأضافت صبري: "أرجو من كلّ من يحبّني و كلّ من عرفها قراءة الفاتحة و الدّعاء لها بالمغفرة و الرّحمة..⁩".