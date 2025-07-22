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المرأة

بحفل فاخر... سيلينا غوميز احتفلت بعيد ميلادها على سطح مبنى

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:30
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احتفلت الفنانة العالميّة سيلينا غوميز بعيد ميلادها الـ33، وشاركت متابعيها على "انستغرام" مجموعة صور من المناسبة، التي حضرها أصدقائها المقربين وأفراد عائلتها وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو وصديقتها المقرّبة تايلور سويفت.
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وأقامت غوميز حفلاً فاخراً في عيدها، على سطح أحد المباني، وقالت: "بينما أستعد للاحتفال بعيد ميلادي الثالث والثلاثين، لا يسعني إلا أن أتأمل الرحلة المذهلة التي أوصلتني إلى هنا. لقد كان هذا العام أجمل عام في حياتي، وأدين بذلك لكم جميعاً. شكراً لكم على حبكم ودعمكم الثابت. سواء شجعتموني من بعيد، أو شاركتموني لحظات الفرح والحزن، أو اكتفيتم بإعطائي أذنًا صاغية، فقد جعلتم هذا العام لا يُنسى".
 
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