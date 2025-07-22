بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)

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أثارت الفنانة الجدل، بعد نشرها مجموعة من الصور على حسابها على أطلت فيها وهي تقف أمام سيارة فارهة بأرقام تحمل اسمها.وظهرت ملك في الصور أثناء تمضيتها عطلتها الصيفية بكامل أناقتها، وتلقت العديد من التعليقات على الصور من متابعيها، الذين أثنوا على اختيارها لإطلالتها ووصولها الى جسم رشيق بعد فقدانها الملحوظ للوزن، وأثارت أرقام السيارة انتباه المتابعين لغرابتها حيث إنها تختلف عن كل الأرقام المتداولة للسيارات في مصر، إضافة الى أنها تشمل حروف اسمها.