Advertisement

المرأة

بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)

Lebanon 24
22-07-2025 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1395161-638888109479405115.jpg
Doc-P-1395161-638888109479405115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت الفنانة المصرية ملك أحمد زاهر الجدل، بعد نشرها مجموعة من الصور على حسابها على انستغرام أطلت فيها وهي تقف أمام سيارة فارهة بأرقام تحمل اسمها.
Advertisement

وظهرت ملك في الصور أثناء تمضيتها عطلتها الصيفية بكامل أناقتها، وتلقت العديد من التعليقات على الصور من متابعيها، الذين أثنوا على اختيارها لإطلالتها ووصولها الى جسم رشيق بعد فقدانها الملحوظ للوزن، وأثارت أرقام السيارة انتباه المتابعين لغرابتها حيث إنها تختلف عن كل الأرقام المتداولة للسيارات في مصر، إضافة الى أنها تشمل حروف اسمها.
 
 
 
 
 
 
 
 
وكانت ملك قد أعلنت عن خوضها أولى تجاربها في الإخراج والتأليف من خلال فيلم "شنطة سفر" والذي من المقرر أن يُعرض خلال الفترة المقبلة.

مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها: "الحمدالله اني مخلفتش" (فيديو)
lebanon 24
22/07/2025 23:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قامت بحركات مُغرية أمام الكاميرات.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بتصرفاتها وإطلالتها (فيديو)
lebanon 24
22/07/2025 23:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان زفاف أبيض.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
lebanon 24
22/07/2025 23:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سعرها يتجاوز المليون دولار... الممثل التركي الشهير يثير الجدل بسيارته الفارهة (صور)
lebanon 24
22/07/2025 23:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:02 | 2025-07-22
09:30 | 2025-07-22
08:01 | 2025-07-22
06:36 | 2025-07-22
03:34 | 2025-07-22
00:11 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24