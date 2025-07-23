عرس أسطوري جديد سيُكلّف ملايين الدولارات.. زفاف ابنة ملياردير راحل بحضور شخصيات عالمية (صور)

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فقد أفادت مصادر مطلعة بأن والدتها لورين، أرملة رائد أجهزة "آيفون"، الذي توفي عن عمر يناهز 56 عاماً سنة 2011، قد بذلت قصارى جهدها من أجل الزفاف الذي سيُحتفل به بحضور السير إلتون جون، في قرية تمّ إغلاقها بالكامل في أوكسفوردشاير في . تتزوج عارضة الأزياء إيف، ابنة الملياردير الراحل الصغرى من صديقها هاري ، لاعب القفز على الحواجز، نهاية هذا الأسبوع.فقد أفادت مصادر مطلعة بأن والدتها لورين، أرملة رائد أجهزة "آيفون"، الذي توفي عن عمر يناهز 56 عاماً سنة 2011، قد بذلت قصارى جهدها من أجل الزفاف الذي سيُحتفل به بحضور السير إلتون جون، في قرية تمّ إغلاقها بالكامل في أوكسفوردشاير في .

وقال مصدر: "حفل زفاف إيف وهاري هو أشبه بقصة خيالية تكلف 6.7 ملايين دولار أميركي. إنه حفل زفاف اجتماعي لا مثيل له، ويقلب ريف أوكسفوردشاير رأساً على عقب. القرية الهادئة التي تُقام فيها المناسبة السعيدة تبدو وكأنها تتحول إلى منطقة محظورة، يسكنها عملاء من الخدمة السرّية ورجال يبدو أنهم يعملون لصالح ".



وأشار المصدر إلى أن ، التي ترشّحت الى الرئاسة الأميركية العام الماضي، وهي صديقة مقرّبة من لورين، في قائمة الضيوف.

وتخطّط إيف ستيف جوبز (27 عاماً) وهاري (26 عاماً) اللذان كشفنا عن خطوبتهما في أيلول الماضي، لاحتفال فخم لمدة أربعة أيام.



ومن المتوقع أن يصل الضيوف على متن طائراتهم الخاصة إلى مطار أكسفورد هذا الأسبوع، مع استعداد طائرات الهليكوبتر لنقلهم مباشرةً إلى مكان الزفاف.



وعلى لائحة المدعوين المزيد من الأسماء البارزة: ابنتا وبيل غيتس، فيبي وجينيفر، ومات هيلدرز من فرقة آركتيك مونكيز أيضاً. (لها)