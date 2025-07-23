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المرأة

بعد أنباء عن إصابتها بالسرطان.. أول ظهور للفنانة أنغام شاهدوا كيف بدت (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:50
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مساء أمس الثلاثاء أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً في المتحف المصري الكبير.
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وأطلّت أنغام بكامل لياقتها في ظهور هو الأول لها بعد انتشار العديد من الأخبار المغلوطة خلال الأيام الماضية والتي زعمت إصابتها بسرطان الثدي.
 
 
 
وخطفت أنغام الأنظار بإطلالتها المميزة حيث ارتدت فستانا باللون الأخضر.

وقدّمت أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها التي أشعلت الأجواء وتفاعل معها الحضور بحماسة. 

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