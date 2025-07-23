بعد أنباء عن إصابتها بالسرطان.. أول ظهور للفنانة أنغام شاهدوا كيف بدت (فيديو)

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مساء أمس الثلاثاء أحيت الفنانة حفلاً في .وأطلّت أنغام بكامل لياقتها في ظهور هو الأول لها بعد انتشار العديد من الأخبار المغلوطة خلال الأيام الماضية والتي زعمت إصابتها بسرطان الثدي.