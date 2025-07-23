ملكة جمال لبنان السابقة تُحدث ضجة بإطلالة بفستان مكشوف عند الصدر (صورة)

Advertisement

نشرت السابقة صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً بنياً طويلاً بفتحة صدر بارزة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها.الإطلالة التي جمعت بين الأنوثة والرقي لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين، حيث انهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها.