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المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تُحدث ضجة بإطلالة بفستان مكشوف عند الصدر (صورة)

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:45
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً بنياً طويلاً بفتحة صدر بارزة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها.
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الإطلالة التي جمعت بين الأنوثة والرقي لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين، حيث انهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها. 
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