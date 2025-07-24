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المرأة
"كذابة وعاوزة تخرب بيتي".. زوجة فنان شهير تُهاجم شقيقته!
Lebanon 24
24-07-2025
|
04:46
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ردت يارا زوجة المطرب المصري "مسلم" على الاتهامات التي وجهتها لها شقيقته مؤخرًا عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
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وأكدت يارا أن ما يُقال عنها لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الهدف منه تحقيق مشاهدات على حساب سمعتها وسمعة زوجها.
وقالت زوجة مسلم في فيديو عبر صفحتها على
فيسبوك
: "أنا سكت كتير واتخاض في عرضي وشرفي من أخت جوزي، وكل اللي قالته عني كذب. كنا صحاب في البداية، ومكنش في بينا أي خلافات، وأنا مكنتش وحشة".
وتابعت: "هي بتدور على ريتش ومحتوى حتى لو على حسابي. الموضوع بقى مقرف وفضلت ساكتة عشان ميتضخمش، لكنه كبر لوحده".
وكشفت أن زوجها مسلم حاول التدخل لحل الخلاف، إلا أن الأمور تصاعدت، وقالت: "مسلم كلمها عشان نحل المشاكل، ردت عليه وقالتله: (معايا صور لمراتك مع رجالة)".
واختتمت قائلة: "دي كدابة وعاوزة تخرب
بيتي
، وبتقول لمسلم يطلقني.. أنا مهما حصل مبعرفش أمثل على الناس وأطلع بدور الضحية".
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