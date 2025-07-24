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المرأة

بفستان ساحر.. هكذا أطلت جيسيكا عازار وأبهرت المتابعين

Lebanon 24
24-07-2025 | 13:10
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شاركت الإعلامية جيسيكا عازار جمهورها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا أنيقًا وانسابت بخطوات واثقة على درج فاخر التصميم، في لقطة أظهرت أنوثتها وجمالها بوضوح.
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الصورة حصدت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل، حيث عبّر كثير من المتابعين عن إعجابهم بالإطلالة الراقية.
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