29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بفستان ساحر.. هكذا أطلت جيسيكا عازار وأبهرت المتابعين
Lebanon 24
24-07-2025
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الإعلامية
جيسيكا عازار
جمهورها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا أنيقًا وانسابت بخطوات واثقة على درج فاخر التصميم، في لقطة أظهرت أنوثتها وجمالها بوضوح.
Advertisement
الصورة حصدت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل، حيث عبّر كثير من المتابعين عن إعجابهم بالإطلالة الراقية.
مواضيع ذات صلة
جيسيكا عازار وشقيقتها بإطلالة ساحرة وتعليقات المتابعين: "بتشبهو بعض كتير"
Lebanon 24
جيسيكا عازار وشقيقتها بإطلالة ساحرة وتعليقات المتابعين: "بتشبهو بعض كتير"
24/07/2025 21:42:14
24/07/2025 21:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل بإطلالة ساحرة بفستان مكشوف وجلسة تصوير لافتة (صور)
Lebanon 24
داليدا خليل بإطلالة ساحرة بفستان مكشوف وجلسة تصوير لافتة (صور)
24/07/2025 21:42:14
24/07/2025 21:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت إلى جانبه بالأبيض.. جيسيكا عازار تحتفل بذكرى زواجها شاهدوا الصور
Lebanon 24
أطلت إلى جانبه بالأبيض.. جيسيكا عازار تحتفل بذكرى زواجها شاهدوا الصور
24/07/2025 21:42:14
24/07/2025 21:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ملفت... نانسي عجرم تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صور)
Lebanon 24
بفستان ملفت... نانسي عجرم تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صور)
24/07/2025 21:42:14
24/07/2025 21:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نانسي عجرم تشارك جمهورها لحظات رياضية… وزوجها يخطف الأنظار
Lebanon 24
نانسي عجرم تشارك جمهورها لحظات رياضية… وزوجها يخطف الأنظار
14:21 | 2025-07-24
24/07/2025 02:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. زوجة فنان سوري شهير تثير الجدل بسيلفي من غرفة نومها
Lebanon 24
بالصورة.. زوجة فنان سوري شهير تثير الجدل بسيلفي من غرفة نومها
12:06 | 2025-07-24
24/07/2025 12:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لايدي غاغا تتعرض للحظة محرجة على المسرح.. شاهدوا ما حصل معها
Lebanon 24
لايدي غاغا تتعرض للحظة محرجة على المسرح.. شاهدوا ما حصل معها
09:52 | 2025-07-24
24/07/2025 09:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة هادئة ومُحتشمة.. جورجينا رودريغيز تلفت الأنظار بصور من داخل الكنيسة
Lebanon 24
بإطلالة هادئة ومُحتشمة.. جورجينا رودريغيز تلفت الأنظار بصور من داخل الكنيسة
06:36 | 2025-07-24
24/07/2025 06:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"كذابة وعاوزة تخرب بيتي".. زوجة فنان شهير تُهاجم شقيقته!
Lebanon 24
"كذابة وعاوزة تخرب بيتي".. زوجة فنان شهير تُهاجم شقيقته!
04:46 | 2025-07-24
24/07/2025 04:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
23:38 | 2025-07-23
23/07/2025 11:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
15:41 | 2025-07-23
23/07/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
06:13 | 2025-07-24
24/07/2025 06:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
Lebanon 24
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
04:11 | 2025-07-24
24/07/2025 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"مسحت فمي بعد البوسة".. راغب علامة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة "القبلة" ويحسم أنباء طلاقه (فيديو)
Lebanon 24
"مسحت فمي بعد البوسة".. راغب علامة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة "القبلة" ويحسم أنباء طلاقه (فيديو)
01:49 | 2025-07-24
24/07/2025 01:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:21 | 2025-07-24
نانسي عجرم تشارك جمهورها لحظات رياضية… وزوجها يخطف الأنظار
12:06 | 2025-07-24
بالصورة.. زوجة فنان سوري شهير تثير الجدل بسيلفي من غرفة نومها
09:52 | 2025-07-24
لايدي غاغا تتعرض للحظة محرجة على المسرح.. شاهدوا ما حصل معها
06:36 | 2025-07-24
بإطلالة هادئة ومُحتشمة.. جورجينا رودريغيز تلفت الأنظار بصور من داخل الكنيسة
04:46 | 2025-07-24
"كذابة وعاوزة تخرب بيتي".. زوجة فنان شهير تُهاجم شقيقته!
03:23 | 2025-07-24
فنانة لبنانية تُرزق بمولودها الأول في كندا.. وهذا اسمه (فيديو)
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
24/07/2025 21:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
24/07/2025 21:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 21:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24