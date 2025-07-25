دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية

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حرصت النجمة ، على مؤازرة ومساندة النجمة ، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرا، مما استدعى سفرها للخارج من أجل إجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للوقوف على حالتها والعلاج المناسب، متمنية لها الشفاء العاجل.وقالت مي، عبر حسابها على إنستجرام: "ألف سلامة وبالشفاء يا حبيبتي وإن شاء الله خير".وكانت النجمة أنغام، كشفت عن صورة لها داخل أحد المستشفيات فى على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لعمل فحوصات على البنكرياس، كما أوضحت في البيان الذى أصدره مكتبها الإعلامي.(اليوم السابع)