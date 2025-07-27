في جرش.. اطلالة لديانا كرزون بالاسود

شاركت النجمة جمهورها صوراً من حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان جرش، حيث أطلت بفستان أسود أنيق مزين بكريستالات ناعمة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي.

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