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المرأة

في جرش.. اطلالة لديانا كرزون بالاسود

Lebanon 24
27-07-2025 | 16:00
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شاركت النجمة ديانا كرزون جمهورها صوراً من حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان جرش، حيث أطلت بفستان أسود أنيق مزين بكريستالات ناعمة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي.
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