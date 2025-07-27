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المرأة
في جرش.. اطلالة لديانا كرزون بالاسود
Lebanon 24
27-07-2025
|
16:00
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شاركت النجمة
ديانا كرزون
جمهورها صوراً من حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان جرش، حيث أطلت بفستان أسود أنيق مزين بكريستالات ناعمة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي.
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