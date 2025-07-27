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المرأة
للوقاية من تجاعيد البشرة.. اعتمدي على التوت الازرق
Lebanon 24
27-07-2025
|
23:00
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تلجأ المُختبرات التجميليّة العالميّة إلى الاستعانة بخصائص التوت الأزرق في مجال العناية بالبشرة من خلال إدراجه في قائمة مكونات كريمات العناية بالجلد، ولكن هل تعلمون أن تناول هذه الفاكهة في
النظام الغذائي
اليومي قادر على حماية البشرة من التجاعيد والحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة؟
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يتميّز الجلد بكونه عضو حيّ يفقد
مع مرور الوقت
الكولاجين والإلستين الذين يُحافظان على نضارته ومتانته، مما يُفسّر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على
الجبين
وفي محيط العينين، والأنف، والشفاه. لتأخير ظهور التجاعيد. ينصح الخبراء في هذا المجال باستعمال مُستحضرات عناية بالبشرة غنيّة بالكولاجين وحمض الهيالورونيك بالإضافة إلى مُمارسة نشاط
رياضي
بانتظام وإدراج التدليك اليومي للبشرة في روتين العناية التجميليّة المُعتمد. ويلعب النظام الغذائي المتوازن دوراً أساسياً في مدّ البشرة بالفيتامينات والمعادن التي تحتاج إليها للحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة. تعرّفوا فيما يلي على التوت الأزرق الذي يُنصح بتناوله بشكل يومي للوقاية من التجاعيد المبكرة.
- فوائده مُتعدّدة:
يتميّز التوت الأزرق بغناه بالفيتامينات من فئة A وC وK. ويُساعد استهلاكه بشكل يومي في مُكافحة تكسير الكولاجين كما تُعرف هذه الفاكهة بخصائصها المُضادة للالتهابات والأكسدة التي تُساعد على حماية البشرة من العوامل البيئية المؤذية. يمكن تناول هذه الفاكهة طازجة أو مُجمّدة فهي غنيّة بالعناصر الغذائية ومُنخفضة السعرات الحرارية كما يمكن تناولها مع طعام الفطور، إضافتها إلى الزبادي والسلطات والعصائر والحلوى أو تناولها بمفردها كوجبة خفيفة. من أبرز فوائد استهلاك التوت الأزرق للبشرة نذكر:
- يُساهم في ترطيبها نظراً لغناه بالفيتامينات. وهو مُفيد لكافة أنواع البشرة، بما في ذلك الحساسة نظراً لاحتوائه على الفيتامين A وE. يحتوي التوت الأزرق على الماء ومُضادات الأكسدة التي تُساهم في ترطيب البشرة من الداخل مما يُعزّز مرونتها وشبابها.
- يُحارب علامات الشيخوخة، فغناه بمُضادات الأكسدة يُعزّز مفعوله المُحارب للجذور الحرة. وهو يُقلّل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بفضل محتواه العالي من الفيتامينات وقدرته على تعزيز إنتاج الكولاجين.
- يوحّد لون البشرة بفضل احتوائه على مادة الريسفيراترول التي تُقلّل من ظهور البقع الداكنة، وذلك شرط المواظبة على تناوله يومياً.
- يُعالج حب الشباب وشوائب البشرة كونه يتمتع بخصائص طبيعيّة مُضادة للبكتيريا الالتهابات. وتُساعد الفيتامينات ومُضادات الأكسدة الموجودة فيه على تهدئة احمرار البشرة، فيما تُساهم الأحماض الطبيعيّة الموجودة فيه على تقشير البشرة ومُعالجة انسداد مسامها.
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