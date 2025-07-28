Advertisement

متفرقات

نيكول كيدمان وجه الجمال الجديد لعالم Clé de Peau Beauté!

Lebanon 24
28-07-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1397718-638893330200050619.jpg
Doc-P-1397718-638893330200050619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة لافتة تعكس تلاقي الفخامة مع التأثير الإنساني، أعلنت علامة الجمال العالمية الفاخرة Clé de Peau Beauté عن تعيين النجمة الهوليوودية نيكول كيدمان سفيرةً جديدة لعلامتها التجارية.
Advertisement

وتُعرف كيدمان، الحائزة على جوائز مرموقة في التمثيل والإنتاج، بحضورها الآسر وشغفها في الدفاع عن قضايا المرأة، مما يجعلها الاختيار الأمثل لتجسيد فلسفة العلامة القائمة على الإشراق الداخلي والخارجي، والتمكين عبر الجمال الذكي والراقي.


علّقت ميزوكي هاشيموتو، الرئيسة التنفيذية للعلامة، قائلة:
"يسعدنا الترحيب بنيكول كيدمان ضمن عائلة Clé de Peau Beauté. نؤمن أن الإشراق الحقيقي ينبع من الداخل، ويقود إلى التغيير الإيجابي. وكيدمان تجسّد هذه الرؤية من خلال مسيرتها الملهمة".

يُشار إلى أن كيدمان ليست فقط رمزًا للأناقة في السينما العالمية، بل تُعرف أيضًا بجهودها المستمرة في تمكين النساء والفتيات، من خلال عملها سفيرة نوايا حسنة لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت كيدمان:

"يسعدني أن أكون جزءًا من Clé de Peau Beauté، العلامة التي تحتفي بالجمال الفردي وتؤمن بقوة التأثير الحقيقي. أتطلع إلى مستقبل مشترك نُبدع فيه معًا".


هذا التعاون يُعدّ محطة بارزة في مسيرة العلامة التي تسعى لإعادة تعريف مفهوم الجمال، ليس فقط كعنصر بصري، بل كقوة تحمل في طياتها رسالة، وتُحدث فرقًا في العالم.
مواضيع ذات صلة
باسيل "dispensé" في امتحان "التيار الوطني الحرّ"
lebanon 24
29/07/2025 00:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
lebanon 24
29/07/2025 00:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أين وصلت ندى كوسا في ملكة جمال العالم 2025؟ (فيديو)
lebanon 24
29/07/2025 00:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو أوّل إطلالة لندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم
lebanon 24
29/07/2025 00:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-07-28
10:02 | 2025-07-28
09:58 | 2025-07-28
08:35 | 2025-07-28
07:34 | 2025-07-28
03:11 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24