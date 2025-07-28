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في خطوة لافتة تعكس تلاقي الفخامة مع التأثير الإنساني، أعلنت علامة الجمال العالمية الفاخرة Clé de Peau Beauté عن تعيين النجمة الهوليوودية سفيرةً جديدة لعلامتها التجارية.وتُعرف كيدمان، الحائزة على جوائز مرموقة في التمثيل والإنتاج، بحضورها الآسر وشغفها في الدفاع عن قضايا المرأة، مما يجعلها الأمثل لتجسيد فلسفة العلامة القائمة على الإشراق الداخلي والخارجي، والتمكين عبر الجمال الذكي والراقي.علّقت ميزوكي ، الرئيسة التنفيذية للعلامة، قائلة:"يسعدنا الترحيب بنيكول كيدمان ضمن عائلة Clé de Peau Beauté. نؤمن أن الإشراق الحقيقي ينبع من الداخل، ويقود إلى التغيير الإيجابي. وكيدمان تجسّد هذه الرؤية من خلال مسيرتها الملهمة".يُشار إلى أن كيدمان ليست فقط رمزًا للأناقة في السينما العالمية، بل تُعرف أيضًا بجهودها المستمرة في تمكين النساء والفتيات، من خلال عملها سفيرة نوايا حسنة لدى للمرأة.وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت كيدمان:"يسعدني أن أكون جزءًا من Clé de Peau Beauté، العلامة التي تحتفي بالجمال الفردي وتؤمن بقوة التأثير الحقيقي. أتطلع إلى مستقبل مشترك نُبدع فيه معًا".هذا التعاون يُعدّ محطة بارزة في مسيرة العلامة التي تسعى لإعادة تعريف مفهوم الجمال، ليس فقط كعنصر بصري، بل كقوة تحمل في طياتها رسالة، وتُحدث فرقًا في العالم.