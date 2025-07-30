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المرأة

نوال الزغبي تواصل جولاتها الصيفية.. وحفل مرتقب في قبرص

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:00
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تستعد النجمة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في قبرص يوم السبت الموافق 13 أيلول المقبل، حيث تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها، في أجواء طربية مميزة، ضمن سلسلة حفلات صيف 2025 التي يحييها عدد من نجوم الغناء في مختلف البلدان.
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من ناحية تألقت الزغبى فى أحدث ألبوماتها الجديدة، والذى يحمل اسم مشاعر بأربع أغنيات تخطت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، حيث جمعت في ألبومها الجديد بين الأغاني المصرية واللبنانية تلك الأغنيات الأربع هي ماضي وفات من كلمات احمد حسن روؤل والحان احمد زعيم واغنية اجي بالدلع كلمات تامر حسين وألحان مدين وأغنيةً وقت الشدة كلمات هناء الشيخ وألحان احمد بركات. (اليوم السابع)
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