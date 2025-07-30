نوال الزغبي تواصل جولاتها الصيفية.. وحفل مرتقب في قبرص

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تستعد النجمة لإحياء حفل غنائي في يوم السبت الموافق 13 أيلول المقبل، حيث تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها، في أجواء طربية مميزة، ضمن سلسلة حفلات صيف 2025 التي يحييها عدد من نجوم الغناء في مختلف البلدان.من ناحية تألقت الزغبى فى أحدث ألبوماتها الجديدة، والذى يحمل اسم مشاعر بأربع أغنيات تخطت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على ، حيث جمعت في ألبومها الجديد بين الأغاني واللبنانية تلك الأغنيات الأربع هي ماضي وفات من كلمات روؤل والحان احمد زعيم واغنية اجي بالدلع كلمات وألحان مدين وأغنيةً وقت الشدة كلمات هناء الشيخ وألحان احمد . (اليوم السابع)