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المرأة
بتنورة قصيرة جداً.. كارلا حداد بإطلالة صيفية جريئة (صورة)
Lebanon 24
31-07-2025
|
07:00
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نشرت مقدمة البرامج
كارلا حداد
صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت تنورة قصيرة وتوب خضراء لافتة، مع مكياج قوي أبرز ملامحها.
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لاقت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، حيث انقسمت التعليقات بين من أشاد بجمالها وجرأتها، ومن انتقد الإطلالة واعتبرها “مبالغاً فيها”.
يُذكر أن حداد اعتادت مشاركة متابعيها بإطلالاتها اليومية، ما يجعلها دائماً في دائرة الضوء والتعليقات.
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