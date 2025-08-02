Advertisement

متفرقات

لبنى عبد العزيز تتوّج بـ"وسام ماسبيرو للإبداع" تكريماً لمسيرتها الفنية

Lebanon 24
02-08-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1399600-638896854415073874.jpg
Doc-P-1399600-638896854415073874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كرّم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، أحمد المسلماني، الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، بمنحها "وسام ماسبيرو للإبداع" تقديراً لمسيرتها الطويلة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، وإسهاماتها الغنية التي تركت بصمة واضحة في الوجدان المصري والعربي على امتداد عقود. وجاء التكريم في لفتة إنسانية لافتة، إذ حرص المسلماني على زيارة الفنانة في منزلها بحي الزمالك في القاهرة، في إشارة رمزية مؤثرة إلى ارتباط الوسام بمبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو"، الذي شهد بداياتها الإعلامية من خلال الإذاعة.
Advertisement

عبّرت لبنى عبد العزيز عن امتنانها العميق لهذا التكريم، واعتبرته تتويجاً لمسيرتها الطويلة في العطاء الفني والإذاعي، مثمّنة مبادرة المسلماني وحرصه على تكريم رموز الثقافة والإعلام في مصر. وأكدت أن هذه اللفتة تُجسّد اهتمام الدولة ومؤسساتها الرسمية بحفظ مكانة رموزها الفكرية والإبداعية، مشددة على أن الحفاظ على التراث الثقافي المصري هو مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود لضمان استمراره ونقله إلى الأجيال القادمة.

من جهته، عبّر المسلماني عن فخره الكبير بتكريم الفنانة الكبيرة، مؤكداً أن "وسام ماسبيرو هو تكريم لأنفسنا قبل أن يكون لها"، نظراً لما قدمته من عطاء أصيل ومؤثّر في الإعلام والسينما معاً. ولفت إلى أن لبنى عبد العزيز لم تكن مجرد نجمة سينمائية، بل كانت أيضاً صوتاً لامعاً في الإذاعة المصرية، لاسيما في البرنامج الأوروبي، حيث بدأت مسيرتها الإعلامية منذ الطفولة، ما يعكس موهبتها الاستثنائية المبكرة.

بدأت أولى خطوات لبنى عبد العزيز في الإعلام وهي في سن العاشرة، حين اكتشفها عبد الحميد يونس، مدير البرامج الأوروبية آنذاك، وضمّها إلى برنامج "ركن الأطفال". وبفضل إتقانها عدة لغات، من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب موهبتها في التقديم والإعداد والإخراج، تمكّنت من تقديم البرنامج بالكامل وهي لم تتجاوز الرابعة عشرة، لتصبح واحدة من أوائل الأصوات النسائية البارزة في تاريخ الإذاعة المصرية.
مواضيع ذات صلة
بـ"الشعبي".. ياسمين عبد العزيز تعود في رمضان 2026 إليكم التفاصيل
lebanon 24
02/08/2025 11:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة عبد العزيز تبدأ تصوير ابن النصابة مع كندة علوش
lebanon 24
02/08/2025 11:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بو رعد لخريجي المعهد الفني الأنطوني: أنتم رسل الفن والجمال والإبداع وسط صخب الحياة
lebanon 24
02/08/2025 11:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بإلادعاء أنها كانت زوجة محمود عبد العزيز.. الإعلامية الشهيرة تحصل على لقب "أرملة"!
lebanon 24
02/08/2025 11:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:57 | 2025-08-02
02:46 | 2025-08-02
01:43 | 2025-08-02
23:35 | 2025-08-01
23:00 | 2025-08-01
16:00 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24