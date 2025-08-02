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المرأة
رائحة كريهة وجثة متحللة: الموت يؤلم أنغام.. عمها توفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
02-08-2025
|
01:43
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عُثر على جثمان محمود
علي سليمان
فليفل، عم الفنانة
المصرية
أنغام
، داخل شقته الكائنة بالدور الثامن في أحد العقارات السكنية في
الجيزة
.
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ولاحظ سكان العقار انبعاث رائحة كريهة ومزعجة من إحدى الشقق، ما دفعهم إلى إبلاغ
الأجهزة الأمنية
بالاشتباه في وجود حالة وفاة داخل الوحدة السكنية.
على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة إلى موقع البلاغ، وتم فتح باب الشقة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية. وبالفحص، تبين وجود جثمان رجل في حالة تحلل، ما يشير إلى وفاته قبل عدة أيام على الأقل، وهو ما أرجعه فريق الفحص إلى أن المتوفى كان يعيش بمفرده
منذ فترة
طويلة.
وبعد المعاينة الأولية من رجال المباحث والطب الشرعي، تبيّن أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية أو آثار عنف داخل الشقة أو على الجثمان.
وكشفت التحريات،أن المتوفى شقيق الملحن
محمد على
سليمان، والمطرب الراحل عماد سليمان، وعم الفنانة أنغام، وقد تم إبلاغ أسرته لاستلام الجثمان، واتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية اللازمة.
في سياق آخر، كانت أنغام خضعت منذ أيام ، لعملية في البنكرياس في
ألمانيا
.
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