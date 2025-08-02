الموت يُؤلم إعلامية مصرية

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أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية لميس سلامة، التواصل الاجتماعي " "، خبر وفاة والدتها السيدة عائشة ، بعد صراع مع المرض.وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة عائشة أبو ، والدة الإعلامية لميس سلامة".