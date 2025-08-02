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المرأة

الموت يُؤلم إعلامية مصرية

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:49
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أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية لميس سلامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاة والدتها السيدة عائشة أبو السعود، بعد صراع مع المرض.
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وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة عائشة أبو السعود، والدة الإعلامية لميس سلامة".
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المرأة

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