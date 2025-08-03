كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها

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نشرت الممثلة صورة جديدة على حسابها الرسمي في منصة إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية متميزة وهي ترتدي فستانًا أبيض ناصع البياض.وقد جذبت هذه الإطلالة أنظار المتابعين، الذين أثنوا اختيارها وأناقتها التي تعكس روح الصيف وألوانه.