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المرأة

كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:27
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نشرت الممثلة كارين رزق الله صورة جديدة على حسابها الرسمي في منصة إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية متميزة وهي ترتدي فستانًا أبيض ناصع البياض. 
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وقد جذبت هذه الإطلالة أنظار المتابعين، الذين أثنوا على حسن اختيارها وأناقتها التي تعكس روح الصيف وألوانه.
 
 
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