27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
03-08-2025
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
كارين رزق الله
صورة جديدة على حسابها الرسمي في منصة إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية متميزة وهي ترتدي فستانًا أبيض ناصع البياض.
Advertisement
وقد جذبت هذه الإطلالة أنظار المتابعين، الذين أثنوا
على حسن
اختيارها وأناقتها التي تعكس روح الصيف وألوانه.
مواضيع ذات صلة
فستان مكشوف البطن… دانييلا رحمة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن… دانييلا رحمة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق
03/08/2025 21:49:06
03/08/2025 21:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. كارين رزق الله تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير
Lebanon 24
بالصور.. كارين رزق الله تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير
03/08/2025 21:49:06
03/08/2025 21:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة تصوير جريئة… فنانة لبنانية تلفت الأنظار بفستان مثير جداً في أحدث ظهور لها (فيديو)
Lebanon 24
جلسة تصوير جريئة… فنانة لبنانية تلفت الأنظار بفستان مثير جداً في أحدث ظهور لها (فيديو)
03/08/2025 21:49:06
03/08/2025 21:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار (صور)
03/08/2025 21:49:06
03/08/2025 21:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من توقيع ايلي صعب.. نانسي عجرم تخطف الانظار في قرطاج
Lebanon 24
من توقيع ايلي صعب.. نانسي عجرم تخطف الانظار في قرطاج
11:52 | 2025-08-03
03/08/2025 11:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار دفنت مع الملكة.. هل أحبّت فيكتوريا خادمها الإسكتلندي؟
Lebanon 24
أسرار دفنت مع الملكة.. هل أحبّت فيكتوريا خادمها الإسكتلندي؟
09:48 | 2025-08-03
03/08/2025 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت في حفل زفاف... إليكم آخر صورة لزوجة سيليو صعب الأردنيّة
Lebanon 24
شاركت في حفل زفاف... إليكم آخر صورة لزوجة سيليو صعب الأردنيّة
09:00 | 2025-08-03
03/08/2025 09:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
منى طايع تغرس أرزة باسمها في غابة الفنانين في جرد إهدن العالي
Lebanon 24
منى طايع تغرس أرزة باسمها في غابة الفنانين في جرد إهدن العالي
06:40 | 2025-08-03
03/08/2025 06:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
Lebanon 24
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
05:26 | 2025-08-03
03/08/2025 05:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:20 | 2025-08-02
02/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
00:50 | 2025-08-03
03/08/2025 12:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
07:30 | 2025-08-03
03/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سوريا والشرع و"حزب الله".. إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن سوريا والشرع و"حزب الله".. إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
15:26 | 2025-08-02
02/08/2025 03:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
11:30 | 2025-08-03
03/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:52 | 2025-08-03
من توقيع ايلي صعب.. نانسي عجرم تخطف الانظار في قرطاج
09:48 | 2025-08-03
أسرار دفنت مع الملكة.. هل أحبّت فيكتوريا خادمها الإسكتلندي؟
09:00 | 2025-08-03
شاركت في حفل زفاف... إليكم آخر صورة لزوجة سيليو صعب الأردنيّة
06:40 | 2025-08-03
منى طايع تغرس أرزة باسمها في غابة الفنانين في جرد إهدن العالي
05:26 | 2025-08-03
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
01:16 | 2025-08-03
بفستان مفتوح.. هيفا وهبي تُذهل متابعيها بآخر إطلالة (صورة)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 21:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 21:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 21:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24