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المرأة

من دون قصد... سيلينا غوميز تفجّر مفاجأة تتعلّق بتايلور سويفت

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:24
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أثارت المغنية والممثلة الأميركية سيلينا غوميز تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت من دون قصد تفاصيل مهمة بشأن زفافها المرتقب من المنتج الموسيقي بيني بلانكو.
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وقد ظهرت سيلينا في مقطع فيديو نُشر عبر الحساب الرسمي لعلامة التجميل التي أسستها، حيث قالت ببساطة إن تايلور سويفت ستحضر حفل زفافها. لكن المفاجأة جاءت حين استخدمت صيغة الجمع، ما دفع المتابعين إلى تفسير ذلك على أنه تأكيد لحضور تايلور بصحبة شريكها، لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، الذي يُعتقد أنها ارتبطت به رسمياً.
 

هذه "الزلة" الطفيفة كانت كافية لإشعال موجة تفاعل كبيرة على الإنترنت، خصوصاً في صفوف معجبي تايلور (السويفتيز) وسيلينا، الذين بدأوا يترقّبون أي تسريب يتعلق بموعد أو مكان الزفاف لمتابعة الحدث عن كثب.
 

ورغم أن التاريخ الرسمي للزفاف لم يُعلن بعد، فإن تقارير أشارت إلى أنه سيُقام في سبتمبر في مونتيسيتو، كاليفورنيا، وهي منطقة مفضّلة لدى المشاهير وقد استضافت بالفعل العديد من حفلات الزفاف الكبرى. 



 
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