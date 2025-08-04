من دون قصد... سيلينا غوميز تفجّر مفاجأة تتعلّق بتايلور سويفت

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وقد ظهرت سيلينا في مقطع فيديو نُشر عبر الحساب الرسمي لعلامة التجميل التي أسستها، حيث قالت ببساطة إن ستحضر حفل زفافها. لكن المفاجأة جاءت حين استخدمت صيغة الجمع، ما دفع المتابعين إلى تفسير ذلك على أنه تأكيد لحضور تايلور بصحبة شريكها، لاعب الأميركية ترافيس كيلسي، الذي يُعتقد أنها ارتبطت به رسمياً.هذه "الزلة" الطفيفة كانت كافية لإشعال موجة تفاعل كبيرة على الإنترنت، خصوصاً في صفوف معجبي تايلور (السويفتيز) وسيلينا، الذين بدأوا يترقّبون أي تسريب يتعلق بموعد أو مكان الزفاف لمتابعة الحدث عن كثب.ورغم أن التاريخ الرسمي للزفاف لم يُعلن بعد، فإن تقارير أشارت إلى أنه سيُقام في سبتمبر في مونتيسيتو، ، وهي منطقة مفضّلة لدى المشاهير وقد استضافت بالفعل العديد من حفلات الزفاف الكبرى.