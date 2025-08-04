27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ماء ميسيلار أم الحليب المنظّف؟ إليكِ الأفضل لبشرتك حسب نوعها
Lebanon 24
04-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد إزالة المكياج خطوة ضرورية في روتين العناية بالبشرة، وتحتدم المنافسة بين الحليب المنظّف وماء ميسيلار في هذا المجال، لكن لكل منهما خصائص واستخدامات مختلفة تناسب أنواع بشرة معيّنة.
الحليب المنظّف:
Advertisement
يتميّز بقوام كريمي غني بالدهون، مثالي للبشرة الجافة أو الحساسة. ينظّف بلطف، يرطّب، ويغذّي، لكنه يتطلّب شطفاً بماء حراري أو لوشن منظف بعد الاستخدام. أصله يعود لمصر القديمة، وتحديداً للملكة كليوباترا!
ماء ميسيلار:
ابتكرته شركة Bioderma عام 1991، ولاقى رواجاً بفضل تركيبته الخفيفة وسهولة استخدامه. يحتوي على جزيئات "ميسيلات" التي تزيل المكياج والشوائب بلطف، ما يجعله مناسباً لكل أنواع البشرة، خصوصاً الدهنيّة والحسّاسة، ويكفي استخدامه دون الحاجة للشطف.
اختاري الحليب المنظّف إن كانت بشرتك جافة وتحتاج إلى ترطيب عميق، واختاري ماء ميسيلار إن كنتِ تبحثين عن حل سريع، لطيف وفعّال لجميع أنواع البشرة.
كل مستحضر له مكانه في روتينك، حسب احتياجات بشرتك ومزاجك!
مواضيع ذات صلة
تناول الحليب البقري أفضل من الشوفان.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
تناول الحليب البقري أفضل من الشوفان.. اليكم آخر الدراسات
05/08/2025 02:21:49
05/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعانين من الشعر الخفيف؟ إليكِ أفضل الزيوت لتكثيفه طبيعيًا
Lebanon 24
هل تعانين من الشعر الخفيف؟ إليكِ أفضل الزيوت لتكثيفه طبيعيًا
05/08/2025 02:21:49
05/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتري iPhone 16 الآن أم تنتظر iPhone 17؟ إليك الجواب
Lebanon 24
هل تشتري iPhone 16 الآن أم تنتظر iPhone 17؟ إليك الجواب
05/08/2025 02:21:49
05/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
7 فوائد صحية تكتسبها عند شرب مزيج الحليب مع العسل
Lebanon 24
7 فوائد صحية تكتسبها عند شرب مزيج الحليب مع العسل
05/08/2025 02:21:49
05/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
قد يعجبك أيضاً
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
Lebanon 24
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
14:00 | 2025-08-04
04/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى انفجار المرفأ... منشور لافت جدًا من نجوى كرم
Lebanon 24
في ذكرى انفجار المرفأ... منشور لافت جدًا من نجوى كرم
10:11 | 2025-08-04
04/08/2025 10:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن فقد ابنها أول سن له... مفاجأة قدّمتها كيم كارداشيان لأولادها!
Lebanon 24
بعد أن فقد ابنها أول سن له... مفاجأة قدّمتها كيم كارداشيان لأولادها!
08:52 | 2025-08-04
04/08/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون قصد... سيلينا غوميز تفجّر مفاجأة تتعلّق بتايلور سويفت
Lebanon 24
من دون قصد... سيلينا غوميز تفجّر مفاجأة تتعلّق بتايلور سويفت
05:24 | 2025-08-04
04/08/2025 05:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون ماكياج.. نادين الراسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها في مهرجان "بياف" (فيديو)
Lebanon 24
من دون ماكياج.. نادين الراسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها في مهرجان "بياف" (فيديو)
04:19 | 2025-08-04
04/08/2025 04:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
Lebanon 24
تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ
12:55 | 2025-08-04
04/08/2025 12:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
07:15 | 2025-08-04
04/08/2025 07:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
16:48 | 2025-08-04
04/08/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:51 | 2025-08-04
04/08/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2025-08-04
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
10:11 | 2025-08-04
في ذكرى انفجار المرفأ... منشور لافت جدًا من نجوى كرم
08:52 | 2025-08-04
بعد أن فقد ابنها أول سن له... مفاجأة قدّمتها كيم كارداشيان لأولادها!
05:24 | 2025-08-04
من دون قصد... سيلينا غوميز تفجّر مفاجأة تتعلّق بتايلور سويفت
04:19 | 2025-08-04
من دون ماكياج.. نادين الراسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها في مهرجان "بياف" (فيديو)
03:23 | 2025-08-04
بنقشة "الزيبرا".. مايا دياب بإطلالة "لافتة " في حفل توزيع جوائز "بياف" (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
05/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
05/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
05/08/2025 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24