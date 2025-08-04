ماء ميسيلار أم الحليب المنظّف؟ إليكِ الأفضل لبشرتك حسب نوعها

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اختاري الحليب المنظّف إن كانت بشرتك جافة وتحتاج إلى ترطيب عميق، واختاري ماء ميسيلار إن كنتِ تبحثين عن حل سريع، لطيف وفعّال لجميع أنواع البشرة.

تُعد إزالة المكياج خطوة ضرورية في روتين العناية بالبشرة، وتحتدم المنافسة بين الحليب المنظّف وماء ميسيلار في هذا المجال، لكن لكل منهما خصائص واستخدامات مختلفة تناسب أنواع بشرة معيّنة.يتميّز بقوام كريمي غني بالدهون، مثالي للبشرة الجافة أو الحساسة. ينظّف بلطف، يرطّب، ويغذّي، لكنه يتطلّب شطفاً بماء حراري أو لوشن منظف بعد الاستخدام. أصله يعود لمصر القديمة، وتحديداً للملكة كليوباترا!ابتكرته شركة Bioderma عام 1991، ولاقى رواجاً بفضل تركيبته الخفيفة وسهولة استخدامه. يحتوي على جزيئات "ميسيلات" التي تزيل المكياج والشوائب بلطف، ما يجعله مناسباً لكل أنواع البشرة، خصوصاً الدهنيّة والحسّاسة، ويكفي استخدامه دون الحاجة للشطف.كل مستحضر له مكانه في روتينك، حسب احتياجات بشرتك ومزاجك!