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المرأة

توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:39
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توفيت المغنية الشهيرة ونجمة برودواي جين مورغان عن عمر 101 عاماً  في نابولي، فلوريدا، وفقًا لعائلتها.
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وصرحت العائلة في بيان لها: "توفيت جين الحبيبة بسلام خلال نومها". 
 
Jane Morgan Weintraub, '50s Singer and Wife of Jerry Weintraub, Dies at 101
 
Jane Morgan Dead: 'Fascination' Singer Played Mame On <a class='entities-links' href='/entity/48569/broadway/ar/1?utm_term=PublicFigures-broadway&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-broadway&id=534659&catid=0&pagetype=PublicFigures'>broadway</a>
 
Legendary Singer Jane Morgan, Voice of 'Fascination' And Ed Sullivan Favorite, Passes Away Peacefully At 101
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