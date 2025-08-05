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المرأة
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
Lebanon 24
05-08-2025
|
08:39
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توفيت
المغنية
الشهيرة ونجمة
برودواي
جين
مورغان
عن عمر 101 عاماً في
نابولي
،
فلوريدا
، وفقًا لعائلتها.
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وصرحت العائلة في بيان لها: "توفيت جين الحبيبة بسلام خلال نومها".
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