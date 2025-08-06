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متفرقات
الرمادي في إطلالات الملكات والأميرات: أناقة تخطف الأنظار
Lebanon 24
06-08-2025
|
07:34
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يُعد اللون
الرمادي
خياراً ملكياً بامتياز، إذ تعتمده الملكات والأميرات في الإطلالات الرسمية لما يعكسه من رصانة وأناقة هادئة. وغالباً ما يظهر في البدلات والفساتين والمعاطف المصممة بعناية فائقة، وغالباً ما يُنسق مع ألوان ناعمة كالزهري أو قوية كالأسود والأحمر لإضفاء لمسة فخمة ومتوازنة.
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في
لندن
، أطلت
الملكة
الراحلة
إليزابيث
الثانية بتايور رمادي مائل إلى الباستيل، تميز بسترة مربعة وتنورة ميدي مطرزة بأحجار من نفس اللون، واستكملت الإطلالة بقفازات سوداء من الساتان، حقيبة يد كلاسيكية، وحذاء أسود لامع بكعب عريض.
الملكة ماكسيما نسقت فستاناً رمادياً بتفاصيل ناعمة مع حزام عسلي وتوربان من القماش المحبوك. أما الملكة رانيا، فاختارت بدلة رمادية أنيقة مؤلفة من بليزر مستقيم وسروال ضيق، نسقته مع بلوزة رمادية قاتمة.
ضمن
البروتوكول
الملكي، يُعتمد الرمادي في الفساتين المتوسطة الطول والمعاطف الرسمية والبدلات العصرية، وتُكمل الإطلالات بقبعات وأحذية حيادية ومجوهرات فاخرة كالألماس واللؤلؤ. كما يُراعى استخدام الأقمشة الفاخرة مثل الصوف والكشمير، مع ضرورة تفصيل الملابس لتلائم القوام بدقة دون مبالغة في الضيق أو الشفافية.
الملكة ماري من الدنمارك نسقت الرمادي مع درجات البني، مرتدية بيرمودا رمادية وسترة بحزام بني وعاجي مع حذاء ستيليتو بلون الكاميل. في المقابل، اختارت الملكة ليتيزيا من
إسبانيا
مزج الرمادي بالأحمر، فارتدت سروالاً رمادياً مع بلوزة بيضاء وكارديغان
صوفي
بلون ياقوتي.
أما أميرة
ويلز
كيت ميدلتون، فمزجت الرمادي بالأسود في إطلالة أنيقة خلال زيارتها إلى كوبنهاغن عام 2022، حيث تميزت باختيارها الهادئ والمدروس في تنسيق الألوان.
الرمادي، بلونه المحايد، يعكس شخصية ملكية متزنة ويمنح الإطلالة فخامة لا تحتاج إلى صخب، مما يجعله أحد الألوان الأيقونية في خزانة الملكات والأميرات حول العالم.
(سيدتي)
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