Advertisement

المرأة

ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1402345-638902697340199705.jpg
Doc-P-1402345-638902697340199705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى مصدر مقرب من الفنانة وفاء عامر كل الشائعات التي روجت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيفها أو تورطها في قضايا مخالفة للقانون، مؤكداً أنها تقيم في منزلها بالساحل الشمالي، وبعيدة تمامًا عن أي شبهات أو اتهامات.
Advertisement

جاء ذلك على لسان الفنانة نهال عنبر التي شاركت صورة لوفاء عامر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت: "لا صحة لما أُشيع عن القبض على وفاء عامر أو تورطها مع مجموعة البلوغر الذين تم توقيفهم مؤخرًا، فهي موجودة في منزلها بالساحل الشمالي وبعيدة تمامًا عن أي شبهة"، في رد مباشر على الأخبار التي تناولت اتهامات مزعومة بتجارة الأعضاء.

وكانت وفاء عامر قد أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه شائعة مغادرتها مصر أو هروبها من التحقيقات، مؤكدة بقائها داخل البلاد ومتابعتها لسير الإجراءات القانونية، معربة عن ثقتها التامة في نزاهة القضاء المصري ودوره في كشف الحقيقة.

في إطار دفاعها عن سمعتها، تقدمت الفنانة ببلاغات رسمية ضد صانعة محتوى تُدعى "مروة" على منصة "تيك توك"، عقب نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها فيها بأفعال غير قانونية.

وأوضحت وفاء أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ووصفتها بأنها محاولة لاستهداف مسيرتها الفنية وشخصها، مؤكدة تمسكها باللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها.

وتعود جذور الأزمة إلى تداول شائعات عن تورط وفاء عامر في قضية تتعلق بعدد من صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكد الفنانة نفْيها التام لهذه الادعاءات واستمرارها في حياتها الطبيعية بعيدًا عن تلك الاتهامات. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
lebanon 24
08/08/2025 18:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة زواج دينا الشربيني من هذا الفنان؟
lebanon 24
08/08/2025 18:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية؟
lebanon 24
08/08/2025 18:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاءً للفنان الراحل زياد الرحباني... هذا ما سيبثّه تلفزيون لبنان الليلة
lebanon 24
08/08/2025 18:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:36 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:36 | 2025-08-08
04:51 | 2025-08-08
03:21 | 2025-08-08
02:05 | 2025-08-08
00:05 | 2025-08-08
23:00 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24