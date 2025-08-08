ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟

Advertisement

نفى مصدر مقرب من الفنانة كل الشائعات التي روجت مؤخرًا عبر حول توقيفها أو تورطها في قضايا مخالفة للقانون، مؤكداً أنها تقيم في منزلها بالساحل ، وبعيدة تمامًا عن أي شبهات أو اتهامات.جاء ذلك على لسان الفنانة التي شاركت صورة لوفاء عامر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت: "لا صحة لما أُشيع عن القبض على وفاء عامر أو تورطها مع مجموعة الذين تم توقيفهم مؤخرًا، فهي موجودة في منزلها بالساحل الشمالي وبعيدة تمامًا عن أي شبهة"، في رد مباشر على الأخبار التي تناولت اتهامات مزعومة بتجارة الأعضاء.وكانت وفاء عامر قد أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه شائعة مغادرتها مصر أو هروبها من التحقيقات، مؤكدة بقائها داخل البلاد ومتابعتها لسير الإجراءات القانونية، معربة عن ثقتها التامة في نزاهة المصري ودوره في كشف الحقيقة.في إطار دفاعها عن سمعتها، تقدمت الفنانة ببلاغات رسمية ضد صانعة محتوى تُدعى "مروة" على منصة "تيك توك"، عقب نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها فيها بأفعال غير قانونية.وأوضحت وفاء أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ووصفتها بأنها محاولة لاستهداف مسيرتها الفنية وشخصها، مؤكدة تمسكها باللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها.وتعود جذور الأزمة إلى تداول شائعات عن تورط وفاء عامر في قضية تتعلق بعدد من صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكد الفنانة نفْيها التام لهذه الادعاءات واستمرارها في حياتها الطبيعية بعيدًا عن تلك الاتهامات. (فوشيا)