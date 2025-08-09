31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
27
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
روبي "خايفة من العين".. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
09-08-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت الفنانة
المصرية
روبي
تحديًا جديدًا لجمهورها
عبر موقع
التواصل الاجتماعي "تيك توك" باسم "خايفة من
العين
" من أغنيتها الجديدة "ثانيتين".
وخلال دقائق من إطلاق التحدي الذي صورته روبي في إحدى المناطق الساحلية، شارك عدد كبير من الجمهور عن طريق تصوير فيديوهات مختلفة على
أنغام
الأغنية الجديدة مع إعادة نشرها على
مواقع التواصل الاجتماعي
مختلفة.
View this post on Instagram
A post shared by Ruby (@therubyegy)
Advertisement
وتصدرت روبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منذ إطلاق بوستر الأغنية الجديدة حتى إطلاقها للجمهور وهي من كلمات فلبينو وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر.
وتستعد روبي خلال الفترة
القادمة
لمقابلة جمهورها في عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من دول الوطن العربي كما تستعد لإطلاق مجموعة من المفاجآت الغنائية الجديدة.(لها)
مواضيع ذات صلة
قفزت بكامل ملابسها في "البيسين".. شاهدوا ماذا فعلت يومي في حفل الـ Pre wedding (فيديو)
Lebanon 24
قفزت بكامل ملابسها في "البيسين".. شاهدوا ماذا فعلت يومي في حفل الـ Pre wedding (فيديو)
09/08/2025 13:54:14
09/08/2025 13:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
09/08/2025 13:54:14
09/08/2025 13:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة وغنت "بلاي باك".. حفل روبي في المغرب يُثير جدلا والجمهور: "الله يهديها" (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة وغنت "بلاي باك".. حفل روبي في المغرب يُثير جدلا والجمهور: "الله يهديها" (فيديو)
09/08/2025 13:54:14
09/08/2025 13:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي: أحببتُ دوري في "إخواتي" وتجربة الكواليس كانت عائلية
Lebanon 24
روبي: أحببتُ دوري في "إخواتي" وتجربة الكواليس كانت عائلية
09/08/2025 13:54:14
09/08/2025 13:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بفستان جريء جداً.. ممثلة لبنانية تلفت الأنظار في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان جريء جداً.. ممثلة لبنانية تلفت الأنظار في آخر إطلالة لها (صور)
03:21 | 2025-08-09
09/08/2025 03:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. .. تكلفة خرافية لمجوهرات يومي في حفل زفافها!
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. .. تكلفة خرافية لمجوهرات يومي في حفل زفافها!
01:59 | 2025-08-09
09/08/2025 01:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سمراء ولا تزال صبية.. والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار تعرّفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
سمراء ولا تزال صبية.. والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار تعرّفوا إليها (صورة)
23:48 | 2025-08-08
08/08/2025 11:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من كريمات البشرة إلى التكنولوجيا: حمض الهيالورونيك يشقّ طريقه إلى الأجهزة الذكية!
Lebanon 24
من كريمات البشرة إلى التكنولوجيا: حمض الهيالورونيك يشقّ طريقه إلى الأجهزة الذكية!
16:00 | 2025-08-08
08/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في زفاف يومي.. النجمات يتألقن بإطلالات تخطف الأنفاس
Lebanon 24
في زفاف يومي.. النجمات يتألقن بإطلالات تخطف الأنفاس
12:13 | 2025-08-08
08/08/2025 12:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
16:21 | 2025-08-08
08/08/2025 04:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:21 | 2025-08-09
بفستان جريء جداً.. ممثلة لبنانية تلفت الأنظار في آخر إطلالة لها (صور)
01:59 | 2025-08-09
مبلغ خيالي.. .. تكلفة خرافية لمجوهرات يومي في حفل زفافها!
23:48 | 2025-08-08
سمراء ولا تزال صبية.. والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار تعرّفوا إليها (صورة)
16:00 | 2025-08-08
من كريمات البشرة إلى التكنولوجيا: حمض الهيالورونيك يشقّ طريقه إلى الأجهزة الذكية!
12:13 | 2025-08-08
في زفاف يومي.. النجمات يتألقن بإطلالات تخطف الأنفاس
10:07 | 2025-08-08
ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 13:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 13:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 13:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24