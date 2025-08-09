روبي "خايفة من العين".. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

أطلقت الفنانة تحديًا جديدًا لجمهورها التواصل الاجتماعي "تيك توك" باسم "خايفة من " من أغنيتها الجديدة "ثانيتين".



وخلال دقائق من إطلاق التحدي الذي صورته روبي في إحدى المناطق الساحلية، شارك عدد كبير من الجمهور عن طريق تصوير فيديوهات مختلفة على الأغنية الجديدة مع إعادة نشرها على مختلفة.

وتصدرت روبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منذ إطلاق بوستر الأغنية الجديدة حتى إطلاقها للجمهور وهي من كلمات فلبينو وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر.



وتستعد روبي خلال الفترة لمقابلة جمهورها في عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من دول الوطن العربي كما تستعد لإطلاق مجموعة من المفاجآت الغنائية الجديدة.(لها)