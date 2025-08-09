Advertisement

المرأة

روبي "خايفة من العين".. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:05
Doc-P-1402662-638903349898004586.jpg
Doc-P-1402662-638903349898004586.jpg photos 0
أطلقت الفنانة المصرية روبي تحديًا جديدًا لجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" باسم "خايفة من العين" من أغنيتها الجديدة "ثانيتين". 

وخلال دقائق من إطلاق التحدي الذي صورته روبي في إحدى المناطق الساحلية، شارك عدد كبير من الجمهور عن طريق تصوير فيديوهات مختلفة على أنغام الأغنية الجديدة مع إعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة.
 
 
 
وتصدرت روبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منذ إطلاق بوستر الأغنية الجديدة حتى إطلاقها للجمهور وهي من كلمات فلبينو وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر.

وتستعد روبي خلال الفترة القادمة لمقابلة جمهورها في عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من دول الوطن العربي كما تستعد لإطلاق مجموعة من المفاجآت الغنائية الجديدة.(لها)

