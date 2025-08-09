Advertisement

المرأة

معلومات عن زوج "يومي"... كان متزوّجاً من لبنانيّة ومُصاب بهذا المرض

Lebanon 24
09-08-2025
أفادت "لها"، أنّ رجال الأعمال التركي - البريطاني غورهان كيزيلوز زوج "البلوغر" يمنى خوري المعروفة بـ"يومي"، كان متزوجاً في السابق من اللبنانيّة كارول عساف.
وأشارت إلى أنّه أعلن تشخصيه باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه "ADHD"، وكيف أثرت هذه الحالة على روتينه اليوميّ وأسلوبه في الإدارة. (لها)
 
 
 
