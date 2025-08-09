Advertisement

متفرقات

فنانة سعودية تجمع بين الذاكرة والألم.. والفن تشكيلي!

Lebanon 24
09-08-2025 | 16:00
الفنانة السعودية فاطمة عبدالهادي تحدثت بإسهاب عن أعمالها الفنية وتركيزها على استكشاف العلاقة بين الذاكرة والزمن، وكيفية تجسيد هذه المفاهيم من خلال مواد حسية مثل الضوء، الظل، النباتات، والروائح.
عملها التركيبي "جعلك بالجنة" الذي عرض في بينالي الفنون الإسلامية 2025 يعكس حالة إنسانية عميقة تعبر عن الحزن والتأمل بعد الفقد، مستخدمة أوراق الريحان التي تحمل ذكريات ودعوات والدتها.
 


فاطمة تؤمن بدور التقنية في توسيع آفاق الفن التشكيلي السعودي، معتبرة أن التقنيات الحديثة لا تقتصر على الأدوات فقط بل تساهم في خلق لغة فنية متصلة بالثقافة والجذور، وتفتح حوارًا مع جمهور عالمي متنوع.

كما أكدت أن الألم في الفن ليس نهاية، بل بداية لتأمل عميق يخرج طاقات كامنة ويحول الحزن إلى فعل إبداعي يحمل الأمل والسكينة.

في مسيرتها الفنية، كانت نقطة التحول الحقيقية مع تعمقها في تقنية الطباعة بالشاشة الحريرية، حيث أسست استوديوًّا تعليميًا في معهد مسك للفنون، يعمل على تمكين الجيل الجديد من الفنانين السعوديين، وتأمل في توسيع مشاركاتها عالميًا مع تركيز مستقبلي على العلاقة بين الذاكرة والمادة باستخدام عناصر حسية وروحية.
متفرقات

المرأة

