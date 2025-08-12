33
المرأة
بتمارين شاقة.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية (صورة)
Lebanon 24
12-08-2025
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
المصرية
نيللي كريم
عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" صورة جديدة.
وظهرت نيللي في الصورة وهي تمارس تمارين رياضية شاقة للمحافظة على لياقتها البدنية.
يُذكر أن نيللي تنتظر عرض فيلمها الجديد "هابي بيرزداي"، الذي تعود فيه للتعاون مع الفنان
شريف سلامة
بعد نجاحهما معاً في مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي عُرض قبل ثلاث سنوات، وحقق نجاحاً كبيراً.
