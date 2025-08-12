بتمارين شاقة.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية (صورة)



وظهرت نيللي في الصورة وهي تمارس تمارين رياضية شاقة للمحافظة على لياقتها البدنية. نشرت الفنانة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" صورة جديدة.وظهرت نيللي في الصورة وهي تمارس تمارين رياضية شاقة للمحافظة على لياقتها البدنية.

يُذكر أن نيللي تنتظر عرض فيلمها الجديد "هابي بيرزداي"، الذي تعود فيه للتعاون مع الفنان بعد نجاحهما معاً في مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي عُرض قبل ثلاث سنوات، وحقق نجاحاً كبيراً.