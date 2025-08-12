33
o
بيروت
34
o
طرابلس
33
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
35
o
جونية
38
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
29
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"صرت ابكي"... شقيقة "يومي" تكشف عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها: "قفل راسي"
Lebanon 24
12-08-2025
|
08:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت رين
خوري
، شقيقة "
البلوغر
" يومي التي تزوّجت مؤخّراً، عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها، وكشفت أنّ السبب هو أولادها.
Advertisement
وقالت رين: "الرايح والجايي يطلع فيي ويقلي الله يعينك، أنا هون شوبت وعبقت، وقلت لايليو وايللا يلا على الاوتيل".
وأضافت: "عرفت يومي ودقتلي، وقلتلها خلص تركوني ما بدي اعمل شي، خلص قفل راسي وصرت ابكي".
وتابعت: "حتى
هيفا وهبي
ما حضرتها خلص توترت".
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة ارتباط طليقة زوج "يومي" للمرة الثانية بعد يومين فقط على زفافهما الأسطوري؟
Lebanon 24
ما حقيقة ارتباط طليقة زوج "يومي" للمرة الثانية بعد يومين فقط على زفافهما الأسطوري؟
12/08/2025 18:23:53
12/08/2025 18:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
Lebanon 24
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
12/08/2025 18:23:53
12/08/2025 18:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)
12/08/2025 18:23:53
12/08/2025 18:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
Lebanon 24
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
12/08/2025 18:23:53
12/08/2025 18:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
Lebanon 24
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
09:56 | 2025-08-12
12/08/2025 09:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
Lebanon 24
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
06:10 | 2025-08-12
12/08/2025 06:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بتمارين شاقة.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية (صورة)
Lebanon 24
بتمارين شاقة.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية (صورة)
03:25 | 2025-08-12
12/08/2025 03:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حضرت زفاف "يومي" من دون دعوة.. فنانة شهيرة تُبرر ما قامت به (فيديو)
Lebanon 24
حضرت زفاف "يومي" من دون دعوة.. فنانة شهيرة تُبرر ما قامت به (فيديو)
02:41 | 2025-08-12
12/08/2025 02:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وكأنها فتاة عشرينية.. ناديا الجندي بإطلالة صيفية على البحر في الساحل الشمالي (صور)
Lebanon 24
وكأنها فتاة عشرينية.. ناديا الجندي بإطلالة صيفية على البحر في الساحل الشمالي (صور)
00:37 | 2025-08-12
12/08/2025 12:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:56 | 2025-08-12
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
06:10 | 2025-08-12
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
03:25 | 2025-08-12
بتمارين شاقة.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية (صورة)
02:41 | 2025-08-12
حضرت زفاف "يومي" من دون دعوة.. فنانة شهيرة تُبرر ما قامت به (فيديو)
00:37 | 2025-08-12
وكأنها فتاة عشرينية.. ناديا الجندي بإطلالة صيفية على البحر في الساحل الشمالي (صور)
23:00 | 2025-08-11
دليلكِ العملي لتحويل الرياضة إلى عادة يومية ممتعة
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 18:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 18:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 18:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24