Advertisement

المرأة

"صرت ابكي"... شقيقة "يومي" تكشف عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها: "قفل راسي"

Lebanon 24
12-08-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1403807-638906091335301417.jpg
Doc-P-1403807-638906091335301417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت رين خوري، شقيقة "البلوغر" يومي التي تزوّجت مؤخّراً، عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها، وكشفت أنّ السبب هو أولادها.
Advertisement
 
 
وقالت رين: "الرايح والجايي يطلع فيي ويقلي الله يعينك، أنا هون شوبت وعبقت، وقلت لايليو وايللا يلا على الاوتيل".
 
 
وأضافت: "عرفت يومي ودقتلي، وقلتلها خلص تركوني ما بدي اعمل شي، خلص قفل راسي وصرت ابكي".
 
 
وتابعت: "حتى هيفا وهبي ما حضرتها خلص توترت".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة ارتباط طليقة زوج "يومي" للمرة الثانية بعد يومين فقط على زفافهما الأسطوري؟
lebanon 24
12/08/2025 18:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
lebanon 24
12/08/2025 18:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)
lebanon 24
12/08/2025 18:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
lebanon 24
12/08/2025 18:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:56 | 2025-08-12
06:10 | 2025-08-12
03:25 | 2025-08-12
02:41 | 2025-08-12
00:37 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24