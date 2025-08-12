"صرت ابكي"... شقيقة "يومي" تكشف عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها: "قفل راسي"

تحدثت رين ، شقيقة " " يومي التي تزوّجت مؤخّراً، عن سبب مُغادرتها حفل زفاف أختها، وكشفت أنّ السبب هو أولادها.

Advertisement

وقالت رين: "الرايح والجايي يطلع فيي ويقلي الله يعينك، أنا هون شوبت وعبقت، وقلت لايليو وايللا يلا على الاوتيل".

وأضافت: "عرفت يومي ودقتلي، وقلتلها خلص تركوني ما بدي اعمل شي، خلص قفل راسي وصرت ابكي".

وتابعت: "حتى ما حضرتها خلص توترت".