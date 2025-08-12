31
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
نجمة عالمية توجّه دعوة عاجلة إلى البابا... ما القصة؟
Lebanon 24
12-08-2025
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّهت النجمة العالمية والأميركية
مادونا
، أمس الاثنين،إلى البابا
لاوون
الرابع عشر
دعوة عاجلة إلى زيارة
قطاع غزة
قبل فوات الأوان.
وجاء ذلك في منشور لها على إنستغرام قالت فيه: "من فضلك اذهب إلى غزة وأحضر نورك للأطفال قبل فوات الأوان".
وتابعت:" كأم، لا أطيق رؤية معاناتهم، فأطفال العالم ملك للجميع، أنت الوحيد بيننا الذي لا يُمكن منعه من الدخول، نحتاج إلى فتح أبواب المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء".
View this post on Instagram
A post shared by
madonna
(@madonna)
