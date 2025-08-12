Advertisement

المرأة

نجمة عالمية توجّه دعوة عاجلة إلى البابا... ما القصة؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:22
وجّهت النجمة العالمية والأميركية مادونا، أمس الاثنين،إلى البابا لاوون الرابع عشر دعوة عاجلة إلى زيارة قطاع غزة قبل فوات الأوان.


وجاء ذلك في منشور لها على إنستغرام قالت فيه: "من فضلك اذهب إلى غزة وأحضر نورك للأطفال قبل فوات الأوان".
 

وتابعت:" كأم، لا أطيق رؤية معاناتهم، فأطفال العالم ملك للجميع، أنت الوحيد بيننا الذي لا يُمكن منعه من الدخول، نحتاج إلى فتح أبواب المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء".


