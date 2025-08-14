Advertisement

المرأة

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وأناقتها خلال التمرين (صورة)

Lebanon 24
14-08-2025
شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، صورة جديدة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، ظهرت فيها بكامل نشاطها وهي ترتدي زيًا رياضيًا باللون الأسود وتستعرض تمارينها أمام المرآة.
وقد بدت ياسمين بكامل لياقتها وأناقتها، واضعة سماعات الرأس، ومرتدية قفازات التمرين، ما يدل على التزامها اليومي بروتين الرياضة والاهتمام بصحتها.
الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين أثنوا على رشاقتها وأناقتها المعتادة.
