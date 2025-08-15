بفستان جريء جداً.. مايا دياب تلفت الأنظار في آخر إطلالة لها (صورة)

Advertisement

ظهرت النجمة في كواليس أحدث حفلاتها بإطلالة لافتة أثارت تفاعلاً كبيراً على ، حيث نشرت مقطعاً عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت فيه مرتدية فستاناً فضياً لامعاً.إطلالة مايا خطفت الأنظار، وتميزت بتصميم قصير مشغول بالترتر البراق، مع قصة عصرية أبرزت أناقتها.وتفاعل محبو مايا بشكل واسع مع الفيديو، مشيدين بحضورها الفني اللافت.