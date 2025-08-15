Advertisement

المرأة

إطلالة تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق (صورة)

Lebanon 24
15-08-2025 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1404923-638908454338208021.jpg
Doc-P-1404923-638908454338208021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطفت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق الأنظار بإطلالتها الأنيقة.
Advertisement
وظهرت رزق بفستان أبيض طويل، تميّز بقصّته الضيّقة التي أظهرت أناقتها ورشاقتها، وقد أرفقته بإكسسوارات بسيطة وساعة يد بيضاء زادت من جاذبية الإطلالة.
السهرة التي أقيمت في أحد المنتجعات الفاخرة، غلبت عليها الأجواء الحيوية والموسيقى الراقصة، فيما بدت ساندرا مستمتعة بالأجواء برفقة عدد من الحاضرين.
 
مواضيع ذات صلة
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
lebanon 24
15/08/2025 11:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تُحدث ضجة بإطلالة بفستان مكشوف عند الصدر (صورة)
lebanon 24
15/08/2025 11:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان ضيق.. إطلالة لافتة لملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق والجمهور يغازلها
lebanon 24
15/08/2025 11:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان قصير مكشوف الصدر.. ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة
lebanon 24
15/08/2025 11:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:14 | 2025-08-15
00:12 | 2025-08-15
23:00 | 2025-08-14
15:57 | 2025-08-14
11:30 | 2025-08-14
08:00 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24