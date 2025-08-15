ديما قندلفت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisement

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية كاجوال. ولفتت الصورة الأنظار بجمال الأجواء التي جمعت بين البساطة والزينة المبهجة، حيث ظهرت ديما وهي تستعد للركوب في مركبة سياحية مزينة بالزهور، مرتديةً توب أبيض وبنطال جينز، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية وحقيبة يد أنيقة.وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها الطبيعية وذوقها العالي.